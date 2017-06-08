ТК «Байкал Сервис» открывает юбилейный филиал

27 июля 2017 г.

Сегодня состоялось открытие 70-го филиала в г. Севастополе.

Транспортная компания «Байкал Сервис» расширяет зону своего присутствия в Крыму. Сегодня в городе-герое Севастополе запущен в работу терминал площадью 200 кв. м. Таким образом «Байкал Сервис» представлен в двух крупнейших городах полуострова, а общая площадь складов компании составила 1200 кв. м.

Терминал расположился в центральной части города, на улице Гидрографической, что гарантирует доступность клиентам из любого района.

Значимость филиала в Севастополе высоко оценил заместитель директора регионального департамента ТК «Байкал Сервис» Павел Семенков: «Вся наша деятельность нацелена на то, чтобы клиенту было удобно с нами работать. Открыв подразделение мы убрали у севастопольских клиентов ожидание. Теперь они в любой момент могут сдать нам свой груз или заказать забор. Адресной доставки больше ждать не нужно».

Павел Владимирович поделился и планами на развитие крымского направления: «Я надеюсь, что в скором времени наш филиал в Севастополе будет соответствовать статусу города».

В перечень услуг, доступных клиентам ТК «Байкал Сервис», входят: перевозка сборных грузов, забор груза, доставка до двери, погрузо-разгрузочные работы, страхование груза, упаковка, отправка и возврат сопроводительных документов.

Директором нового обособленного подразделения назначен Алексей Иванов. Иванов родился в 1972 году в Севастополе. В 1994 году закончил Севастопольский Приборостроительный институт. Имеет двадцатилетний управленческий опыт в различных областях. В транспортной отрасли с 2007 года. Работал в таких компаниях, как транспортно-экспедиционная компания «Деливери» и «Быстрая почта МСК».