Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Сегодня состоялось открытие 70-го филиала в г. Севастополе.
Транспортная компания «Байкал Сервис» расширяет зону своего присутствия в Крыму. Сегодня в городе-герое Севастополе запущен в работу терминал площадью 200 кв. м. Таким образом «Байкал Сервис» представлен в двух крупнейших городах полуострова, а общая площадь складов компании составила 1200 кв. м.
Терминал расположился в центральной части города, на улице Гидрографической, что гарантирует доступность клиентам из любого района.
Значимость филиала в Севастополе высоко оценил заместитель директора регионального департамента ТК «Байкал Сервис» Павел Семенков: «Вся наша деятельность нацелена на то, чтобы клиенту было удобно с нами работать. Открыв подразделение мы убрали у севастопольских клиентов ожидание. Теперь они в любой момент могут сдать нам свой груз или заказать забор. Адресной доставки больше ждать не нужно».
Павел Владимирович поделился и планами на развитие крымского направления: «Я надеюсь, что в скором времени наш филиал в Севастополе будет соответствовать статусу города».
В перечень услуг, доступных клиентам ТК «Байкал Сервис», входят: перевозка сборных грузов, забор груза, доставка до двери, погрузо-разгрузочные работы, страхование груза, упаковка, отправка и возврат сопроводительных документов.
Директором нового обособленного подразделения назначен Алексей Иванов. Иванов родился в 1972 году в Севастополе. В 1994 году закончил Севастопольский Приборостроительный институт. Имеет двадцатилетний управленческий опыт в различных областях. В транспортной отрасли с 2007 года. Работал в таких компаниях, как транспортно-экспедиционная компания «Деливери» и «Быстрая почта МСК».