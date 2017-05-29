Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
С марта по июль 2017 г. доставка сборных грузов по этим направлениям составила 20% от всех перевозок кемеровского филиала компании холдинга «Байкал Сервис», что на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 г.
Положительная динамика обусловлена введением прямого тарифа на доставку грузов. Это означает, что отправление из любого населенного пункта России, а также стран ближнего зарубежья в Юргу и Ленинск-Кузнецкий стало возможным без промежуточной обработки груза, смены транспортного средства, а значит, дешевле. Кроме того, уменьшилось и время ожидания груза до семи дней за счет исключения заездов на склады перегруппировки.
«Мы стремимся расширить свои возможности сервисного обслуживания, поэтому находимся в непрерывном контакте с партнерами-перевозчиками, обсуждая, какие виды услуг, в каком объеме, какого качества мы хотим получать от них, чтобы в конечном результате наши решения в полной мере удовлетворяли потребности клиента, — говорит Наталья Черкасова, генеральный директор «Байкал Сервис Кемерово». — И наши операционные показатели — лучшее доказательство тому, что мы движемся в правильном направлении».