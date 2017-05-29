ТК «Байкал Сервис» в 20 раз увеличила объем грузоперевозок в Юргу и Ленинск-Кузнецкий

6 июля 2017 г.

С марта по июль 2017 г. доставка сборных грузов по этим направлениям составила 20% от всех перевозок кемеровского филиала компании холдинга «Байкал Сервис», что на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

Положительная динамика обусловлена введением прямого тарифа на доставку грузов. Это означает, что отправление из любого населенного пункта России, а также стран ближнего зарубежья в Юргу и Ленинск-Кузнецкий стало возможным без промежуточной обработки груза, смены транспортного средства, а значит, дешевле. Кроме того, уменьшилось и время ожидания груза до семи дней за счет исключения заездов на склады перегруппировки.

«Мы стремимся расширить свои возможности сервисного обслуживания, поэтому находимся в непрерывном контакте с партнерами-перевозчиками, обсуждая, какие виды услуг, в каком объеме, какого качества мы хотим получать от них, чтобы в конечном результате наши решения в полной мере удовлетворяли потребности клиента, — говорит Наталья Черкасова, генеральный директор «Байкал Сервис Кемерово». — И наши операционные показатели — лучшее доказательство тому, что мы движемся в правильном направлении».