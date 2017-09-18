Топ-10 крупнейших природных катастроф ценой в 222,5 млрд руб.

2 ноября 2017 г.

Российская экономика сталкивается не только с рисками техногенного характера, но и с убытками от природных катастроф и стихийных бедствий. За последние 15 лет лишь прямые убытки от десяти крупнейших природных катаклизмов превысили 222,5 млрд руб., подсчитали аналитики проекта Институт риска для «АльфаСтрахование».

На первом месте в рейтинге паводок на Дальнем Востоке, вызванный резким повышением уровня воды в Амуре, который произошел в июле-сентябре 2013 г. и нанес ущерб в размере 87,9 млрд руб. Из-за паводка без жилья остались 3,5 тыс. семей, общее число пострадавших составило 190 тыс. человек. Для восстановления инфраструктуры региона правительство выделило более 73 млрд руб.

На второй строчке засуха в Центральной России и Сибири в июне-августе 2010 г. Жара спровоцировала лесные пожары, в том числе возгорания торфяников, а также потерю урожая. Ущерб достиг 41 млрд руб.: от засухи пострадали 25 тыс. сельскохозяйственных предприятий в 43 регионах страны, гибель сельхозкультур была подтверждена на площади более 13 млн га, что составило 30% от всей посевной площади России.

В тройку рейтинга также вошло летнее наводнение в Краснодарском крае 2012 г. По официальным подсчетам, в результате бедствия погибли 156 человек, от стихии пострадали 29 тыс. человек, свыше 7 тыс. частных домов и 185 многоквартирных домов были разрушены. Ущерб достиг 20 млрд руб.

В 17 млрд руб. оцениваются потери от наводнения, которое произошло в южных регионах России в 2002 г. Тогда число жертв стихии составило 114 человек, число пострадавших превысило 62 тыс. человек.

Пятерку замыкают лесные пожары 2016 г., они были зафиксированы в количестве более 11 тыс. штук. В основном пострадали Красноярский и Забайкальский края, Иркутская и Амурская области, Бурятия. Потери достигли 15 млрд руб.

Причиной ущерба в 12 млрд руб. стала аномальная жара в Центральной России и Сибири летом 2010 г. Это бедствие находится на шестом месте рэнкинга. Седьмую строчку занимает ущерб в 8,5 млрд руб. от 7-балльного землетрясения в городе Новельск (Сахалин), которое произошло в 2007 г.

Восьмым в списке оказалось наводнение в Ленске в 2001 г., когда ущерб достиг 7,08 млрд руб., из которых 6,2 млрд руб. – убытки, связанные непосредственно с разрушением города. Девятое место принадлежит засухе в Поволжье и Сибири 2015 г., тогда потери составили 7 млрд руб.

Замыкает ТОП-10 самых убыточных стихийных бедствий XXI в. в России тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в 2016 г. и нанесший ущерб также практически в 7 млрд руб.