Топ самых необычных запросов на перевозки по версии ACEX

4 августа 2017 г.

Логистика открывает границы для самых нестандартных грузов

Какие только проекты не реализовывали специалисты альянса: перевозили вертолеты, уникальные музыкальные инструменты, колонны, высотой с пятиэтажный дом, предметы искусства. Еще больший интерес представляют запросы от клиентов, некоторые из которых бывают, мягко говоря, необычными. Но, как известно, клиент всегда прав, и со стороны членов альянса делается все, чтобы даже самый сумасшедший запрос стал реальностью.

Мы собрали десятку самых запоминающихся из них, и вот, что получилось.

ЧУЧЕЛО ГОЛОВЫ ЛОСЯ

Для членов ACEX из Казани самой оригинальной «посылкой» стал охотничий трофей – чучело головы лося доставили из Набережных Челнов в немецкий город Равенсбург с соблюдением всех таможенных формальностей.

200 КГ БУМАГ И ШМЕЛИНАЯ СЕМЬЯ

Евгению Растопчину, ACEX Москва особенно запомнилось, как они с коллегами отправляли в Ирландию 200 килограммов бумажного архива Сбербанка. А сейчас ими прорабатывается необычный запрос по перевозке целой шмелиной семьи.

40 ТОНН КАРТОШКИ И СТАДО КОСУЛЬ

Вадим Марданов, VST Logistic, ACEX Екатеринбург делится: «Получили как-то запрос на перевозку 40 тонн картошки в Якутск самолётом, предоставили клиенту расчёты стоимости – отказался, наверно из-за цены, получалось, что картошка стоила бы по 150 рублей за килограмм. А еще как-то из Екатеринбурга в Хабаровск хотели отправить 50 голов косуль для их дальнейшего разведения».

ЭЛИТНЫЕ ГРОБЫ

А коллеги из ACEX Новороссийск как-то получили запрос на перевозку пустых гробов из Китая. «Они были очень навороченные, с внутренней отделкой из дорогого дерева и текстиля, и крышки у них открывались как в американских фильмах», - вспоминает Денис Бобраков, ACEX Новороссийск, «наверно, граф Дракула решил обновить свой замок».

ПИАНИНО

Как-то для одного из клиентов – частного лица ACEX Москваперевозили пианино. Семья переезжала из России на ПМЖ за рубеж, а музыкальный инструмент для них был практически членом семьи – досталось в наследство еще от прабабушки супруги клиента, поэтому было принято решение взять его с собой. Доставка была от «двери-до-двери». «Было очень забавно и неожиданно. Заходим - там пианино!» - вспоминает Юрий Орлов.

ДОНОРСКИЕ ГОЛОВЫ

«Один из наших клиентов занимается медицинским оборудованием, ввезли для них из Европы микроскоп для проведения сложнейших операций на мозге», - рассказывает Александра Чагина из ACEX Москва, «Но вот незадача, для того чтобы этим микроскопом пользоваться, хирургам необходимо было пройти обучение. Обучение решили проводить в России и для этого пригласить из Европы врача, который смог бы это обучение провести. А на чем уже учиться? Предложили из Европы прислать три донорские головы, замороженные с номерами на лбу. В классификаторе продукции, естественно, никаких голов не оказалось, обратились в ФТС, там нам посоветовали обратиться в Минздрав, а Минздрав снова отправил в ФТС. Так и тянулся наш кейс целый год».

МОЛОДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

У Евгении Видулиной, ACEX Москва, однажды был целый день «здоровых» запросов. В один день она получила запрос от постоянного клиента на доставку медикаментов на импорт, от отдела продаж на доставку из Санкт-Петербурга в Сеул грибов чага, а от члена агентской сети – на отправку настойки молодости на основе экстракта пихты из Новосибирска в Дубай.

МУЖ ИЗ МАГАДАНА

И замыкает нашу десятку запрос, которым поделился Вячеслав Васипенок, ACEX Москва: «В июне нам прислала сообщение англичанка с просьбой перевезти ее мужа с машиной домой в Лондон. Как оказалось, ее муж заядлый путешественник, отправился в тур на машине, через Монголию и Казахстан он добрался в Магадан, где усталость и тоска по дому, наконец, догнали его. Предложили ему доехать до Забайкальска, где наши партнеры смогли бы помочь ему, но он после раздумий отказался и принял решение ехать обратно тем же ходом. Видимо, это была у него минута слабости и отчаяния. Кстати, мы пока так и не знаем, добрался ли этот отчаянный путешественник до дома или нет».

А какие запросы присылают ваши клиенты?