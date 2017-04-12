Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
Перевод закупок в электронную форму поможет компании расширить пул поставщиков и оптимизировать закупочные цены за счет их конкуренции в торгах.
«Площадка B2B-Center позволяет проводить более 40 видов закупочных процедур, использовать для выбора поставщиков многочисленные настройки, - рассказала Зинаида Меркулова, начальник отдела организации закупок торговой сети «Пятерочка». – Благодаря функциональности системы мы получили оптимальные цены на широкий спектр товаров и услуг необходимого качества: от стандартных канцелярских принадлежностей до сложных технических проектов. Сейчас переводим на площадку весь объем закупок для нужд нашей торговой сети».
На электронной площадке компания выбирает подрядчиков для монтажа и технического обслуживания торгового и складского оборудования, интеграции и внедрения ПО и автоматизированных систем, автоматизации различных процессов, размещения рекламы, организации горячего питания и доставки сотрудников, вывоза ТБО и уборки территории. Кроме того, на ЭТП компания ищет поставщиков торгового оборудования, светильников, расходных материалов, канцелярских и хозяйственных товаров.
«Ритейл является одним из самых быстрорастущих сегментов корпоративной электронной торговли. Свои закупки автоматизирует ряд крупнейших компаний отрасли, которые демонстрируют современный подход к организации закупочной деятельности и открытость рынку. Растет число и объем закупочных процедур, что привлекает множество поставщиков, которые получили возможность в честной конкурентной борьбе получать заказы от крупных, надежных и известных клиентов», - отметил генеральный директор B2B-Center Алексей Дегтярев.