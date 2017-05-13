Transit Index: предприятия малого и среднего бизнеса обновляют автопарк благодаря восстановлению активности в ключевых отраслях

14 июня 2017 г.

Transit Index – это инструмент оперативного отслеживания деловой активности малого и среднего бизнеса в России, который позволит бизнесменам и представителям государственных органов принимать решения;

Показатель на ежеквартальной основе отслеживает деловую активность предприятий малого и среднего бизнеса в ключевых сегментах российской экономики, включая розничную торговлю и сельское хозяйство, а также скорость обновления автопарка легких коммерческих автомобилей предпринимателями;

Основными потребителями LCV в России являются предприниматели, в частности организации малого и среднего бизнеса. Доля госзакупок в общем объеме продаж легкого коммерческого транспорта в I кв. 2017 г составила менее 10%;

В I кв. 2017 г. рост Transit Index отражает оживление активности в секторах, задействованных в проектах импортозамещения.

Малый и средний бизнес в России является объектом поддержки государства, а также движущей силой экономики, однако его представителям не хватает информации о том, какие из отраслей являются перспективными для открытия нового бизнеса и инвестиций, также ощущается дефицит обоснованных краткосрочных рыночных прогнозов. Совместное предприятие Ford Sollers и информационное агентство INFOLine-Аналитика представляют новый инструмент для отслеживания деловой активности, анализа рынка и принятия инвестиционных решений – интегральный индикатор экономики России Transit Index, учитывающий, помимо прочего, динамику продаж LCV и, в частности, Ford Transit.

Продажи LCV без учета государственных закупок в I кв. 2017 г. продемонстрировали восстановительный рост на 15,4% к уровню I кв. 2016 г., причем наилучшая динамика была характерна для марта 2017 г. Это отражает тренд роста доли частных заказчиков, а также связано с ростом продаж международных брендов, повышению ценовой конкурентоспособности которых способствовало укрепление рубля.

По итогам I кв. 2017 года Transit Index вырос на 16,5% к уровню базисного I кв. 2015 г. и продемонстрировал позитивную динамику по сравнению с I кв. 2016 г., когда рост составлял всего 0,2%. Наибольший вклад в улучшение динамики индекса внесло увеличение продаж легких коммерческих автомобилей (без учета государственных закупок) на 15,4% по сравнению с I кв. 2016 г. (до 19,9 тыс. единиц), продолжение роста в агропромышленном комплексе (выпуск продукции сельского хозяйства по итогам I кв. 2017 г. вырос на 0,7% к уровню I кв. 2016 г. и на 4,3% к уровню базисного I кв. 2015 г.) и пищевой промышленности (производство пищевых продуктов и напитков в I кв. 2017 г. выросло на 2,4% к уровню I кв. 2016 г. и на 8,7% к уровню базисного I кв. 2015 г.), а также рост грузовых перевозок и грузооборота всеми видами автомобильного транспорта.

Неблагоприятная ситуация сохраняется в строительном комплексе, где объем работ по виду деятельности строительство в сопоставимых ценах снизился на 4,3% (в 1 кв. 2016 г. также наблюдалось снижение на 4,6%), объем заключенных договоров строительного подряда в денежном выражении вырос на 7,3% к уровню 1 кв. 2016 г., однако в сопоставимых ценах это соответствует снижению на 0,9%. В 1 кв. 2017 г. начался восстановительный рост в производстве строительных материалов: так, по итогам 1 кв. 2017 г. динамика выпуска продукции по отрасли «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» выросло на 2,9% к уровню 1 кв. 2016 г. В розничной торговле сохраняется тенденция снижения розничных продаж в сопоставимых ценах: по продовольственным товарам на 3%, а по непродовольственным – на 0,7%. При этом по итогам марта 2017 г. в сегменте непродовольственных товаров оборот розничной торговли впервые за 26 месяцев продемонстрировал рост в сопоставимых ценах (на 0,6%). Таким образом, уже во II квартале 2017 г. динамика продаж непродовольственных товаров, вероятнее всего, окажется положительной.

«Мы понимаем, что на рынке не хватает регулярной и объективной информации о состоянии предприятий малого и среднего бизнеса, и, вместе с тем, в последнее время мы видим постепенное улучшение конъюнктуры в ряде отраслей экономики России. Полученная при формировании Transit Index информация эффективна как для принятия бизнес-решений, так и реализации мероприятий государственной поддержки и регулирования ключевых отраслей экономики, – говорит Михаил Бурмистров, генеральный директор INFOline. – Нам удалось агрегировать показатели, отражающие деловую активность малого и среднего бизнеса в одном новом индикаторе, и значения Transit Index подтверждают нашу гипотезу о восстановлении активности в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и розничной торговли непродовольственными товарами. Оживление активности, в свою очередь, стимулировало ускорение обновления автопарка предпринимателями, как работающими в этих отраслях, так и обслуживающих их логистические потребности».

О Transit Index

Совместное предприятие Ford Sollers и информационное агентство INFOLine-Аналитика, входящее в состав ГК INFOline, представляют совместный интегральный индикатор деловой активности малого и среднего бизнеса – Transit Index. Данный показатель отражает состояние конъюнктуры основных отраслей в привязке к индустрии перевозок и продажам LCV в коммерческом сегменте без учета государственных закупок.

Основные отрасли активности малого и среднего бизнеса в России – это торговля, сельское хозяйство, транспорт, а также строительство (более 60% предприятий заняты в этих сегментах). Предприниматели, работающие в данных секторах экономики, являются крупнейшими покупателями легких коммерческих автомобилей, именно поэтому Ford Sollers и INFOline выбрали рынок легкого коммерческого автотранспорта частью этого комплексного индикатора. Доля государственных закупок в общем рынке LCV составила в I кв. 2017 года менее 10%, тогда как максимальная доля за период расчета Transit Index приближалась к 25% в III кв. 2016 г., когда Минпромторг осуществлял масштабные закупки LCV в рамках реализации программ «Школьный автобус» и обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи

Transit Index позволит предпринимателям, представителям государственных органов и дилерам повысить качество планирования и выбирать наиболее эффективные периоды для инвестиционной деятельности с учетом сезонных пиков, деловой активности и конъюнктуры в ключевых отраслях экономики.

При создании индекса был поквартально проанализирован период с 1 января 2015 года по 31 марта 2017. Использование такого временного интервала позволит представителям малого и среднего бизнеса анализировать динамику развития отраслей и рынков в период кризиса, последовавшей за ним рецессии и восстановления экономики, которое началось в 2017 году, а также формировать планы развития и инвестиционной деятельности и разрабатывать необходимые для планирования прогнозы.

Динамика Transit Index 2015-2017 гг.

Методика расчета Transit Index

При расчёте интегрального индикатора Transit Index учитываются изменения денежного оборота основных отраслей в сегменте малого и среднего бизнеса, таких как строительство, производство строительных материалов, розничная торговля, сельское хозяйство, пищевая промышленность, а также состояние рынка грузовых перевозок всеми видами автомобильного транспорта, динамика продаж легких коммерческих автомобилей без учета госзакупок и продаж Ford Transit, самого популярного автомобиля в классе LCV среди моделей иностранных брендов, предприятиям малого и среднего бизнеса. Для расчета показатели во всех группах сравниваются с их значениями в I квартале 2015 года (этот уровень взят за 100%) и рассчитываются в Transit Index с учетом удельных весов, которые сформированы на основании экспертных оценок INFOLine. Учитывается влияние этих весов на динамику перевозок в легком коммерческом автотранспорте для ключевых грузообразующих отраслей (строительство и производство стройматериалов, пищевая промышленность и АПК, розничная торговля, фармацевтический рынок).