Transit Index: Рынок перевозок автомобильным транспортом в России в I пол. 2017 г. вырос на 3,3% по сравнению с I пол. 2016 г.

3 августа 2017 г.

Основными потребителями LCV в России являются организации малого и среднего бизнеса. Доля госзакупок в общем объеме продаж легкого коммерческого транспорта в II кв. 2017 г. сохранилась на уровне ниже 10% . При этом рост продаж легкого коммерческого транспорта в I полугодии 2017 г. составил 4,5% - до 47,05 тыс. (без учета госзакупок – 4% до 43,5 тыс. );

Во I I кв. 2017 г. Transit Index вырос на 24,6 пп. к уровню I кв. 2017 года и плюс 18, пп. к уровню II кв. 2016 г. на фоне оживления активности практически во всех ключевых секторах экономики: строительстве, розничной торговле непродовольственными товарами и розничной торговле продуктами питания, сфере автоперевозок;

В I пол. 2017 г. перевозки грузов автомобильным транспортом выросли более чем на 3,3% по сравнению с I пол. 2016 г. и превысили 2,3 трлн тонн . Грузооборот автотранспорта в I пол. 2017 г. на фоне роста среднего расстояния перевозок увеличился на 4,4% почти до 110 млрд т-км .

INFOLine-Аналитика и Ford Sollers опубликовали результаты исследования российского рынка LCV за II квартал этого года. Особое внимание специалисты уделили статистике продаж коммерческого транспорта без учета государственных закупок, что позволяет оценить состояние российской экономики в сегментах малого и среднего бизнеса. По полученным данным, продажи легкого коммерческого транспорта по сравнению со II кварталом 2016 г. сократились на 2,7% до 25,8 тыс. единиц (без учета госзакупок – сократились на 4% до 23,6 тыс. единиц). При этом в I полугодии 2017 г. рост продаж легкого коммерческого транспорта составил 4,5% до 47,05 тыс. единиц (без учета госзакупок – 4% до 43,5 тыс. единиц). Положительная динамика продаж легкого коммерческого транспорта в I пол. 2017 г. отражает тренд роста спроса со стороны частных заказчиков, а также связана с ростом продаж автомобилей международных брендов, повышению ценовой конкурентоспособности которых способствовало укрепление рубля.

Доля государственных закупок в общем рынке LCV во II кв. 2017 года несколько увеличилась по сравнению с I кв. 2017 г., но сохранилась на уровне ниже 10% (общий объем закупок составил чуть более 2 тыс. единиц). В III-IV кв. 2017 г. INFOLine-Аналитика прогнозирует снижение объемов госзакупок LCV в связи с сокращением финансирования из федерального бюджета: так, на закупки школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в 2017 г. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23 мая 2017 г. № 981-р планируется направить 6 млрд. руб. в то время как в 2016 г. было направлено 8,9 млрд руб.

Деятельность большинства предприятий малого и среднего бизнеса в России связана с доставкой товаров. Оптимизированная и эффективная схема работы логистики – одна из ключевых составляющих успешного бизнеса, вследствие чего представители МСБ являются главными покупателями автомобилей в сегменте LCV после государственных структур.

В июне этого года компания Ford Sollers совместно с информационным агентством INFOLine-Аналитика презентовала Transit Index – индикатор, отражающий ситуацию на рынке малого и среднего бизнеса в России на основании продаж LCV. Transit Index призван стать полезным инструментом для ключевых отраслей малого и среднего бизнеса, активно использующих легкий коммерческий транспорт – строительства и производства стройматериалов, розничной торговли (включая продовольственные, непродовольственные товары и фармацевтику), сельского хозяйства и пищевой промышленности. Этот индекс оперативного отслеживания деловой активности позволяет бизнесменам и представителям государственных органов оценить состояние той или иной отрасли и принимать взвешенные решения по управлению своими активами, вопросам инвестиций и развития.

Во II кв. 2017 г. Transit Index увеличился на 24,6 пп. к уровню I кв. 2017 года и на 18 пп. к уровню II кв. 2016 г. на фоне оживления активности практически во всех ключевых секторах экономики. Во II кв. 2017 г. сохранилась положительная динамика в производстве пищевых продуктов (рост ускорился до по сравнению с I кв. 2017 г.), агропромышленном комплексе (в связи с неблагоприятными погодными условиями наблюдалось небольшое замедление), продаже фармацевтических препаратов (в результате значительного увеличения количества продаж в физическом выражении на фоне снижения средней стоимости упаковки) и автомобильных перевозках всеми видами автотранспорта (несмотря на повышение с 15 апреля тарифов системы "Платон").

Перевозки

В 2016 г. перевозки грузов автотранспортом выросли на 2,1% до 5,14 млрд т на фоне небольшого сокращения средней дальности на 0,1% (по отношению к показателю 2015 г.) до 45,7 км. Грузооборот автомобильного транспорта по итогам 2016 года увеличился на 2% по сравнению с показателем 2015 года и превысил 234 млрд т-км.

Организации автомобильного транспорта перевозят менее 10% от общего объема перевозок автотранспортом, а остальная часть осуществляется организациями других видов деятельности. Всего 30% от общего объема перевозок автомобильным транспортом осуществляется на коммерческой основе, в то время как до 70% - перевозки, связанные с осуществлением операционной деятельности промышленных предприятий.

В I пол. 2017 г. перевозки грузов автомобильным транспортом выросли более чем на 3,3% по сравнению с I пол. 2016 г. и превысили 2,3 трлн тонн, а во II кв. 2017 г. выросли на 4,2% ко II кв. 2016 г. и на 25,3% по сравнению с I кв. 2015 г. Грузооборот автотранспорта в I пол. 2017 г. на фоне роста среднего расстояния перевозок увеличился на 4,4% почти до 110 млрд т-км, а во II кв. 2017 г. на 4,4% к уровню II кв. 2016 г. и на 18,3% к уровню I кв. 2015 г.

Динамика Transit Index 2015-2017 гг.

Методика расчета Transit Index

При расчёте интегрального индикатора Transit Index учитываются изменения денежного оборота основных отраслей в сегменте малого и среднего бизнеса, таких как строительство, производство строительных материалов, розничная торговля, сельское хозяйство, пищевая промышленность, а также состояние рынка грузовых перевозок всеми видами автомобильного транспорта, динамика продаж легких коммерческих автомобилей без учета госзакупок и продаж Ford Transit, самого популярного автомобиля в классе LCV среди моделей иностранных брендов, предприятиям малого и среднего бизнеса. Для расчета показатели во всех группах сравниваются с их значениями в I квартале 2015 года (этот уровень взят за 100%) и рассчитываются в Transit Index с учетом удельных весов, которые сформированы на основании экспертных оценок INFOLine. Учитывается влияние этих весов на динамику перевозок в легком коммерческом автотранспорте для ключевых грузообразующих отраслей (строительство и производство стройматериалов, пищевая промышленность и АПК, розничная торговля, фармацевтический рынок).