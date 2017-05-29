Транспорт противочумного института под защитой «АльфаСтрахование»

30 июня 2017 г.

г. Ростов-на-Дону



Ростовский филиал «АльфаСтрахование» защитил автопарк противочумного института Роспотребнадзора по договорам обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). Цена контракта составила 133,8 тыс. руб.

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт был основан в июне 1934 г. для ликвидации очага чумы на территории Северо-Западного Прикаспия. В настоящее время в институте работает более 150 научных сотрудников, среди них 75 кандидатов и 17 докторов наук, один член-корреспондент и один академик АН РФ.

«Чума, холера и прочие инфекционные заболевания уносили миллионы жизней в прошлом, - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала «АльфаСтрахование». – Поиск способов ликвидации очагов болезни являлся одной из приоритетных для человечества задач. Исследования ученых противочумного института занимают особое место в передовых разработках нашей страны. Для успешного функционирования учреждения необходимо поддерживать его транспортные средства в надлежащем состоянии. «АльфаСтрахование» гарантирует защиту 18 транспортных средств института, среди которых легковые автомобили, грузовики, санитарный автомобиль для медицинских служб».

Сборы страховщиков юга России в моторных видах страхования по итогам первого квартала 2017 г. снизились: сборы по ОСАГО уменьшились на 7,3% (с 5,7 млрд руб. до 5,3 млрд руб.), сборы по каско упали на 11% (с 1,9 млрд руб. до 1,7 млрд руб.).

Сборы «АльфаСтрахование» по ОСАГО на юге страны выросли за отчетный период на 113,9% (с 201,5 млн руб. до 431,1 млн руб.), по каско – на 59,5% (с 92,9 млн руб. до 148,1 млн руб.). В России сборы по ОСАГО выросли на 1,3% - до 2,71 млрд руб. против 2,68 млрд руб. в 2016 г., по каско - снизились на 12,2% с 3,2 млрд руб. до 2,8 млрд руб. Всего за январь-март 2017 г. «АльфаСтрахование» перечислила клиентам по ОСАГО 1,9 млрд руб., что на треть превышает выплаты за аналогичный период 2016 г.