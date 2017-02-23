Транспортная компания «ТРАСКО» подтвердила статус надежного перевозчика

14 марта 2017 г.

Транспортная компания «ТРАСКО» прошла ресертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 2001:2015. Таким образом, предприятие подтвердило соответствие системы менеджмента качества установленным требованиям, определяющим качество предоставляемых услуг, что является важнейшим свидетельством надежности перевозчика.

Аудитор Lloyds Register Quality Assurance в течение недели проверял деятельность всех структурных подразделений компании: беседовал с руководителями, анализировал документы и наблюдал за работой подразделений.

«Задача аудитора - получить свидетельства, подтверждающие качество организации перевозок, высокий уровень клиентоориентированности, внедрение новых технологий, - рассказывает заместитель генерального директора по качеству Татьяна Павловна Минаева. - По результатам аудита система управления качеством «ТРАСКО» оценена положительно. Отмечена хорошая динамика всех показателей деятельности подразделений за прошедший год после предыдущей инспекционной проверки, реальная вовлеченность всех сотрудников, стремящихся максимально полно удовлетворить требования клиентов в отношении установленных качественных параметров перевозок. Отмечена хорошо поставленная аналитическая работа по мониторингу качества предоставляемых услуг, высокий уровень профессиональной компетентности и исполнительской дисциплины сотрудников, рост количества лояльных клиентов и высокая степень удовлетворенности пользователей всех видов услуг, предоставляемых «ТРАСКО». Все это и является свидетельством на деле реализуемого принципа постоянного совершенствования».

Новая редакция стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2015 действует с сентября 2015 года. Главная особенность новой версии - интеграция риск-ориентированного мышления, что предопределяет необходимость анализа внешних и внутренних факторов, которые могут повлиять на способность организации достичь поставленных целей, разработки средств и методов предупреждения для минимизации их негативного влияния, а также максимального использования возникающих возможностей в целях повышения устойчивости и прибыльности компании.

Творческий подход к созданию механизмов реализации основных принципов и требований стандарта ISO 9001:2015 побуждает организацию постоянно совершенствоваться в условиях турбулентной среды, внедрять новые методы управления, в т.ч. повышать результативность и эффективность бизнес-процессов, использовать современные технологии.