Транспортная компания «Возовоз» заключила соглашение с ИКЕА

17 мая 2017 г.

Санкт-Петербург

Весной 2017 года транспортная компания Возовоз заключила договор с ИКЕА, став официальным перевозчиком интернет-магазина ikea.ru на территории Северо-Западного Федерального округа.

В качестве логистического партнера Возовоз обеспечит доставку товаров интернет - магазина ИКЕА в 9 городов Северо-Запада. С учетом строгих временных рамок перевозки будут осуществляться от распределительного центра ИКЕА в Московской области до дверей получателей.

Благодаря интеграции информационных систем заказы из интернет-магазина автоматически обрабатываются перевозчиком. Оформление доставок обеспечивают сотрудники Возовоз непосредственно на складе ИКЕА, работая по системе «Донор» в круглосуточном режиме. Для оперативной обработки большого потока товаров налажено использование технологии штрих-кодирования.

Одними из критериев выбора транспортной компании являлись такие важные показатели внутренней системы контроля качества, как соблюдение сроков доставки и сохранности груза, а также полное соответствие требованиям IWAY – внутренним стандартам ИКЕА работы с поставщиками. Согласно этим требованиям, партнер компании должен вести свою деятельность в полном соответствии с российским законодательством, налоговым и трудовым кодексами, обеспечивать достойные условия труда со справедливой компенсацией для своих сотрудников, а также бережно относиться к окружающей среде.

«Поддерживая высокие стандарты обслуживания, Возовоз станет связующим звеном между ИКЕА и ее покупателями. Специально для проекта была оптимизирована логистическая схема, разработан индивидуальный сервисный пакет и адаптирован ряд бизнес-процессов», – отметил руководитель отдела федеральных продаж Возовоз Вадим Малышев.

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*Для взаимодействия с корпоративными клиентами в компании «Возовоз» предусмотрены специальные решения, включающие электронный документооборот, прием груза с использованием системы штрих-кодирования, доставку в окна авизации, скан-копии товаросопроводительных документов в течение 3 дней с момента сдачи груза, оптимальные формы расчета стоимости (разные виды прайсов, в том числе и по форме клиентов), систему страхования грузов.

*О Возовоз

Возовоз – федеральная транспортно-экспедиционная компания, осуществляющая доставку сборных грузов по России автомобильным и авиа-транспортом и предоставляющая комплекс сопутствующих услуг широкому кругу клиентов от физических лиц до крупных федеральных компаний.

В 2016 году грузопоток Возовоз вырос на 201% по сравнению с 2015-м, а количество клиентов – на 71%. За время работы компании было доставлено порядка 67 миллионов кг грузов по всей России.