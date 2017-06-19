Транспортно-логистическая компания «ТРАСКО» дополняет парк магистральных тягачей автомобилем нового поколения Scania NextGen

8 августа 2017 г.

В августе этого года на эксплуатационную линию «ТРАСКО» выйдет магистральный тягач нового поколения Scania S 500 NA желтого цвета (sunny yellow) в составе автопоезда с полуприцепом. Передняя ось тягача на параболических рессорах, задняя — на пневмоподвеске. Топливный бак слева рассчитан на 600 литров, справа — на 500 литров. Двигатель модели DC13 155 экологического класса «Евро-6» оснащен системой впрыска XPI и нейтрализацией отработавших газов по SCR-технологии.

Это один из первых автомобилей нового поколения, поставленных в Россию.

Специалисты «ТРАСКО» рассчитывают провести полноценные «ходовые» испытания новой техники в условиях реальной эксплуатации на дорогах России и за ее пределами, чтобы выявить все особенности автомобиля.

Михаил Пальков, заместитель генерального директора по транспорту «ТРАСКО»:

«Мы стремимся оказывать нашим клиентам сервис высокого уровня и во главу угла ставим надежность и безопасность перевозок, которая невозможна в том числе без новых надежных автомобилей. В то же время мы строго соблюдаем все экологические стандарты, принятые в странах, составляющих географию наших перевозок. Экологически безопасные машины — часть нашего вклада в заботу об экологии планеты».

Директор по продажам грузовых автомобилей ООО «Скания-Русь» Леонид Ткачик:

«На сегодняшний день, с момента всемирной презентации нового поколения в Париже в августе 2016 года, европейским клиентам передано уже более 11 000 единиц техники. Сегодня мы впервые отгружаем нашим российским партнерам принципиально новое решение, которое способно еще больше повысить рентабельность бизнеса. Мы предлагаем решения для единственно важного бизнеса — бизнеса наших партнеров».

Передача автомобиля компанией «Скания-Русь» состоялась 3 августа, и теперь тягач незамедлительно будет интегрирован в текущую маршрутную сеть компании «ТРАСКО».