Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
15 июня стало известно о закрытии станции Москва-Товарная-Павелецкая. Большинство участников ВЭД в тот момент не придали особого значения данному факту, но как оказалось зря.
В июле все грузы со станции Москва-Товарная-Павелецкая были перенаправлены на другие станции Московской железной дороги и, к сожалению, не все станции смогли оперативно справиться с увеличением объемов работы. Хуже других сложилась ситуация на станции Кунцево-2. Большой поток грузов, нехватка оборудования и сложная схема раскредитации прибывающих контейнеров привела к огромным очередям. Время ожидания выгрузки доходило до 3-х недель.
Сейчас ситуация медленно начинает стабилизироваться, но в основном благодаря тому, что принято решение о полной приостановке отправки новых грузовых составов на Кунцево-2.
Пока компания Боргер рекомендует выбирать альтернативные маршруты.