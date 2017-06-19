Транспортный коллапс на Кунцево-2

24 августа 2017 г.

15 июня стало известно о закрытии станции Москва-Товарная-Павелецкая. Большинство участников ВЭД в тот момент не придали особого значения данному факту, но как оказалось зря.

В июле все грузы со станции Москва-Товарная-Павелецкая были перенаправлены на другие станции Московской железной дороги и, к сожалению, не все станции смогли оперативно справиться с увеличением объемов работы. Хуже других сложилась ситуация на станции Кунцево-2. Большой поток грузов, нехватка оборудования и сложная схема раскредитации прибывающих контейнеров привела к огромным очередям. Время ожидания выгрузки доходило до 3-х недель.

Сейчас ситуация медленно начинает стабилизироваться, но в основном благодаря тому, что принято решение о полной приостановке отправки новых грузовых составов на Кунцево-2.

Пока компания Боргер рекомендует выбирать альтернативные маршруты.