Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Торжественное открытие состоялось 6 июня 2017 г. в одном из крупнейших логистических комплексов Казани — Q-Park. Современный складской комплекс класса А имеет удобное расположение: близко к кольцевой дороге и основным трассам, а также к аэропорту и центру города. Размер арендуемой площади — более 3 200 кв. м. Это первый склад «Деловых Линий» в Казани, который специализируется только на 3PL услугах. Помещение приспособлено для кросс-докинговых операций, позволяет оказывать услуги по хранению, осуществлять качественную обработку и комплектацию заказов.
Два других 3PL-склада в Казани – на улицах Аделя Кутуя и Восстания — являются также транспортными терминалами «Деловых Линий», и работают на прием и выдачу груза.
По оценкам специалистов «Деловых Линий», востребованность в 3PL услугах в регионе ежегодно растет на 5%.
«Клиенты из Казани готовы заказывать полный комплекс логистических услуг. Им важно, чтобы склад соответствовал самым высоким требованиям: удобные подъездные пути, отапливаемые помещения, хороший уровень автоматизации и современные системы безопасности. Мы готовы предоставить такой сервис, и всегда ищем индивидуальный подход к каждой компании», — рассказал директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.
Напомним, что в Приволжском федеральном округе у «Деловых Линий» уже открыто семь 3PL складов: в Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Нижнекамске, Самаре, Перми, Ижевске и Уфе.
Новый складской комплекс «Деловых Линий» находится по адресу: г. Казань, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, 271.