Третий не лишний: «Деловые Линии» открыли новый специализированный 3PL склад в столице Республики Татарстан

7 июня 2017 г.

Торжественное открытие состоялось 6 июня 2017 г. в одном из крупнейших логистических комплексов Казани — Q-Park. Современный складской комплекс класса А имеет удобное расположение: близко к кольцевой дороге и основным трассам, а также к аэропорту и центру города. Размер арендуемой площади — более 3 200 кв. м. Это первый склад «Деловых Линий» в Казани, который специализируется только на 3PL услугах. Помещение приспособлено для кросс-докинговых операций, позволяет оказывать услуги по хранению, осуществлять качественную обработку и комплектацию заказов.

Два других 3PL-склада в Казани – на улицах Аделя Кутуя и Восстания — являются также транспортными терминалами «Деловых Линий», и работают на прием и выдачу груза.

По оценкам специалистов «Деловых Линий», востребованность в 3PL услугах в регионе ежегодно растет на 5%.

«Клиенты из Казани готовы заказывать полный комплекс логистических услуг. Им важно, чтобы склад соответствовал самым высоким требованиям: удобные подъездные пути, отапливаемые помещения, хороший уровень автоматизации и современные системы безопасности. Мы готовы предоставить такой сервис, и всегда ищем индивидуальный подход к каждой компании», — рассказал директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

Напомним, что в Приволжском федеральном округе у «Деловых Линий» уже открыто семь 3PL складов: в Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Нижнекамске, Самаре, Перми, Ижевске и Уфе.

Новый складской комплекс «Деловых Линий» находится по адресу: г. Казань, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, 271.