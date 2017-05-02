Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Алексей Кравченко, руководитель отдела продаж российским стратегическим клиентам, представил логистические решения для оптимизации потоков крупных производственных холдингов и рассказал об актуальности современных IT решений для перевозчиков и грузовладельцев на Международной конференции ShippingRu по вопросам морских перевозок, состоявшейся в Москве. Никита Пушкарев, коммерческий директор GEFCO Россия, рассказал о развитии экспортного потенциала автомобильной промышленности с точки зрения логистических возможностей на конференции AutoInvest в Санкт-Петербурге. Даниил Тишанин, менеджер по развитию бизнеса (Урал и Западная Сибирь), представил основные интегрированные решения GEFCO для промышленных предприятий в Уральском регионе на конференции «Направления развития транспортно-логистических услуг» в Челябинске.