Три представителя GEFCO Россия выступили на международных отраслевых мероприятиях

22 мая 2017 г.

Алексей Кравченко, руководитель отдела продаж российским стратегическим клиентам, представил логистические решения для оптимизации потоков крупных производственных холдингов и рассказал об актуальности современных IT решений для перевозчиков и грузовладельцев на Международной конференции ShippingRu по вопросам морских перевозок, состоявшейся в Москве. Никита Пушкарев, коммерческий директор GEFCO Россия, рассказал о развитии экспортного потенциала автомобильной промышленности с точки зрения логистических возможностей на конференции AutoInvest в Санкт-Петербурге. Даниил Тишанин, менеджер по развитию бизнеса (Урал и Западная Сибирь), представил основные интегрированные решения GEFCO для промышленных предприятий в Уральском регионе на конференции «Направления развития транспортно-логистических услуг» в Челябинске.