Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
AIRON Logistics является дочерней компанией Başak Logistics Group и базируется в Стамбуле
Головной офис AIRON Logistics располагается в Стамбуле. Новый член Альянса ACEX специализируются на перевозке грузов, требующих соблюдения температурного режима в/из Европы и стран СНГ сборными грузами или целыми автомобилями.
AIRON Logistics располагает таможенными складами временного хранения общей площадью более 10 000 кв.м.
Склад на 3000 кв.м. имеет высоту 8 метров и возможность хранения опасных грузов с полным страховым покрытием и круглосуточным видеонаблюдением.
СВХ на 7000 кв.м. обеспечивает полное техническое обеспечение и автоматизированное хранение генеральных грузов, с возможностью стикеровки и упаковки для их дальнейшего отслеживания.
“Членство в альянсе станет для нас эффективным и полезным инструментом для развития бизнеса, - комментирует подписание договора Selen Melis Oman, директор по развитию AIRON Logistics, - особенно ценной для нас является агентская сеть ACEX”.
AIRON Logistics является членом IATA, оказывает услуги по организации авиагрузовых перевозок, а также морских доставок грузов.
«Новороссийск очень удобен для импорта/экспорта в Турцию, - говорит Денис Бобраков, коммерческий директор BSSS, член ACEX в Новороссийске, - сейчас очень много запросов по доставке грузов из Турции в РФ, так как таможня «ослабила хватку» в отношении них в последние месяцы. BSSS может быть полезным турецким партнерам при экспорте груза, AIRON интересен при импорте из Турции в РФ».
Профайл нового члена альянса доступен на сайте альянса ACEX.
Альянс ACEX был создан в 2014 году и объединил компании в различных регионах России и международных экспедиторов, заинтересованных в развитии бизнес-отношений на российском рынке перевозок.
В условиях жесткой конкуренции членами Альянса был взят курс на развитие общих компетенций и расширение спектра услуг, предоставляемых конечному потребителю.