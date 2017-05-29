Турецкая компания AIRON Logistics становится членом альянса ACEX

26 июня 2017 г.

AIRON Logistics является дочерней компанией Başak Logistics Group и базируется в Стамбуле

Головной офис AIRON Logistics располагается в Стамбуле. Новый член Альянса ACEX специализируются на перевозке грузов, требующих соблюдения температурного режима в/из Европы и стран СНГ сборными грузами или целыми автомобилями.

AIRON Logistics располагает таможенными складами временного хранения общей площадью более 10 000 кв.м.

Склад на 3000 кв.м. имеет высоту 8 метров и возможность хранения опасных грузов с полным страховым покрытием и круглосуточным видеонаблюдением.

СВХ на 7000 кв.м. обеспечивает полное техническое обеспечение и автоматизированное хранение генеральных грузов, с возможностью стикеровки и упаковки для их дальнейшего отслеживания.

“Членство в альянсе станет для нас эффективным и полезным инструментом для развития бизнеса, - комментирует подписание договора Selen Melis Oman, директор по развитию AIRON Logistics, - особенно ценной для нас является агентская сеть ACEX”.

AIRON Logistics является членом IATA, оказывает услуги по организации авиагрузовых перевозок, а также морских доставок грузов.

«Новороссийск очень удобен для импорта/экспорта в Турцию, - говорит Денис Бобраков, коммерческий директор BSSS, член ACEX в Новороссийске, - сейчас очень много запросов по доставке грузов из Турции в РФ, так как таможня «ослабила хватку» в отношении них в последние месяцы. BSSS может быть полезным турецким партнерам при экспорте груза, AIRON интересен при импорте из Турции в РФ».

Профайл нового члена альянса доступен на сайте альянса ACEX.

Альянс ACEX был создан в 2014 году и объединил компании в различных регионах России и международных экспедиторов, заинтересованных в развитии бизнес-отношений на российском рынке перевозок.

В условиях жесткой конкуренции членами Альянса был взят курс на развитие общих компетенций и расширение спектра услуг, предоставляемых конечному потребителю.