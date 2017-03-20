Тушите свет: «Деловые Линии» поддержат Час Земли

24 марта 2017 г.

В ближайшую субботу офисы группы компаний «Деловые Линии» перейдут на особый режим энергосбережения по случаю всемирной акции «Час Земли». Без ущерба для производственных нужд компания уменьшит иллюминацию складов, а в офисах погаснет свет.

В ГК «Деловые Линии» внимательно следят за собственным влиянием на состояние окружающей среды. Экологическая политика перевозчика строго следует принципу 4R: reduce (сокращение потребления), reuse (повторное использование), recycle (переработка) и refuse (отказ от лишнего).

Машины в автопарке компании соответствуют эко-стандарту Евро-5, что снижает вредные выбросы в атмосферу на 200 тысяч тонн углекислого газа ежегодно.

Для уменьшения нагрузки на дорожную сеть компания не перегружает автомобили, а также составляет рациональные маршруты движения для экономии топлива и времени, проведенного в пути.

Большая часть упаковки для грузов перерабатывается, а палетный борт используется многократно, что снижает потребность в древесине.

Сберегающие технологии используют и в офисах компании. Для рабочих мест выбирается оборудование с минимальным энергопотреблением, большая часть документооборота переведена в электронный вид. Также совместно с компанией «ЮВИ СПб» реализуется проект по раздельному сбору мусора, который позволяет отправить на переработку несколько тонн пластика каждый год.

«Забота об окружающей среде — неотъемлемая часть бизнеса компании. Мы пристально следим за аспектами работы, где человек взаимодействует с природой. И наша главная экологическая задача — снизить негативные последствия таких встреч», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.