У LeEco растет количество отправок в Россию

8 августа 2017 г.

Об этом свидетельствуют данные генерального перевозчика компании – СДЭК. По словам Маргариты Олейник, директора филиала СДЭК в Шанхае, за 3 месяца работы количество отправлений LeEco в Россию кратно возросло. «Если в первый месяц работы мы отправили 30 посылок от компании (телефоны), то на сегодняшний момент мы осуществляем 200-250 отправок в неделю. К концу года, на мой взгляд, мы можем выйти на уровень 500-1000 отправок в неделю. Российский рынок для компании в приоритете: на него приходится до 45% продаж», - уточняет она.

По словам представителя СДЭК в Шанхае, грузы идут стабильно, и проблем с их оплатой со стороны LeEco нет. Более того: компания планирует ввод услуги наложенного платежа осенью 2017 года, что подразумевает наличие средств. Комментируя возможные причины закрытия оффлайнового магазина в Москве, Маргарита Олейник предполагает, что факт может быть связан, в том числе, с тем, что сейчас LeEco начала полную реструктуризацию бизнеса в Гонконге. Сейчас в разгаре переезд в новый офис и подготовка складских площадей с новейшим оборудованием ближе к аэропорту. Продукция LeEco оказалась интересна российским потребителям и хорошо продается онлайн, и руководство компании могло отдать предпочтение торговле через интернет, не тратя средств на дорогостоящее содержание розничной точки в столице.

«Мы заключили договор о сотрудничестве на год с возможностью пролонгации. В настоящее время СДЭК – это единственная российская компания экспресс-доставки, которая имеет свои филиалы в Китае и перевозит продукцию LeEco в Россию. Я слышала информацию, что компания испытывает определенные финансовые затруднения, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ее. Мы работаем без каких-либо проблем, в том числе финансовых, и наблюдаем только повышение количества отправок», - говорит Маргарита Олейник.