Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
13 сентября в Москве состоится торжественная церемония вручения первой Национальной премии «Грузовики и дороги» в области грузового автотранспорта.
Отрасль грузовых автоперевозок играет важнейшую роль в экономике России. В 2016 году автомобильным транспортом, по данным Росстата, перевезено 5,1 млрд т (или более 60%) объема грузовых перевозок всеми видами транспорта. В отрасли задействовано свыше 6 млн единиц автотехники; в ней трудится, по консервативным оценкам, не менее 7–8 млн человек.
Несмотря на столь внушительные масштабы, даже крупнейшие игроки национального рынка грузовых автоперевозок недостаточно хорошо известны бизнес-сообществу страны. Не всегда заметны и те позитивные изменения, которые происходят на рынке в результате внедрения передовых методов менеджмента, освоения новейших технических и организационных решений, самоотверженного труда сотрудников.
Основной задачей учреждения Национальной премии «Грузовики и дороги» в области грузового автомобильного транспорта является привлечение внимания делового сообщества страны к происходящим на рынке грузового автотранспорта позитивным процессам, повышение престижа и создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли.
Национальная премия «Грузовики и дороги» в области грузового автомобильного транспорта учреждается с целью:
Претендентами на получение Премии могут выступать предприятия отрасли, индивидуальные предприниматели, физические лица, которые работают в отечественной отрасли грузовых автомобильных перевозок и автотранспортной логистики, добились высоких показателей деятельности и внесли наибольший вклад в развитие отрасли в целом, формирование прозрачного и организованного рынка автотранспортных услуг, реализацию масштабных программ, разработку и внедрение новых технологий, создание новой техники и решений.
Выдвижение соискателей на получение Национальной премии осуществляется членами Экспертного совета Премии. Допускается также самовыдвижение кандидатов. Участие в конкурсе бесплатное.
Номинации Премии:
Присуждение Премии осуществляется по результатам голосования членов Экспертного совета Премии. В Экспертный совет войдут представители органов законодательной и исполнительной власти, профессиональных ассоциаций, ведущие специалисты отрасли и финансовых кругов, общественные деятели, эксперты и представители средств массовой информации.
С инициативой учреждения Премии выступил Межотраслевой экспертный совет по развитию автомобильной грузовой и дорожной отрасли (МОЭС). В числе учредителей – специализированный деловой портал «Грузовики и дороги» и компания АТО Events.
По вопросам участия в мероприятии можно обращаться по телефону +7 (495) 626-5329
Надежда Щеголева
Руководитель проекта
Эл. адрес: n.schegoleva@atoevents.ru