Учреждена национальная премия «Грузовики и дороги» в области грузового автотранспорта

28 июня 2017 г.

13 сентября в Москве состоится торжественная церемония вручения первой Национальной премии «Грузовики и дороги» в области грузового автотранспорта.

Отрасль грузовых автоперевозок играет важнейшую роль в экономике России. В 2016 году автомобильным транспортом, по данным Росстата, перевезено 5,1 млрд т (или более 60%) объема грузовых перевозок всеми видами транспорта. В отрасли задействовано свыше 6 млн единиц автотехники; в ней трудится, по консервативным оценкам, не менее 7–8 млн человек.

Несмотря на столь внушительные масштабы, даже крупнейшие игроки национального рынка грузовых автоперевозок недостаточно хорошо известны бизнес-сообществу страны. Не всегда заметны и те позитивные изменения, которые происходят на рынке в результате внедрения передовых методов менеджмента, освоения новейших технических и организационных решений, самоотверженного труда сотрудников.

Основной задачей учреждения Национальной премии «Грузовики и дороги» в области грузового автомобильного транспорта является привлечение внимания делового сообщества страны к происходящим на рынке грузового автотранспорта позитивным процессам, повышение престижа и создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли.

Национальная премия «Грузовики и дороги» в области грузового автомобильного транспорта учреждается с целью:

формирования национального рейтинга предприятий грузовой автотранспортной отрасли,

профессионального признания лучших предприятий отрасли,

продвижения лучших практик ведения бизнеса,

стимулирования передовых методов управления и технологий производства в отрасли,

признания заслуг наиболее выдающихся специалистов.

Претендентами на получение Премии могут выступать предприятия отрасли, индивидуальные предприниматели, физические лица, которые работают в отечественной отрасли грузовых автомобильных перевозок и автотранспортной логистики, добились высоких показателей деятельности и внесли наибольший вклад в развитие отрасли в целом, формирование прозрачного и организованного рынка автотранспортных услуг, реализацию масштабных программ, разработку и внедрение новых технологий, создание новой техники и решений.

Выдвижение соискателей на получение Национальной премии осуществляется членами Экспертного совета Премии. Допускается также самовыдвижение кандидатов. Участие в конкурсе бесплатное.

Номинации Премии:

Компания года — коммерческий грузовой автоперевозчик

Компания года — автоперевозчик собственных грузов

Компания года — международный грузовой автоперевозчик

Компания года — специализированные автоперевозки

Компания года — логистический партнер отрасли грузовых автоперевозок

Автоперевозчик года — лидер в применении передовых технологий

Онлайн-сервис года для грузовых автоперевозок

Частный предприниматель года

Открытие года

Присуждение Премии осуществляется по результатам голосования членов Экспертного совета Премии. В Экспертный совет войдут представители органов законодательной и исполнительной власти, профессиональных ассоциаций, ведущие специалисты отрасли и финансовых кругов, общественные деятели, эксперты и представители средств массовой информации.

С инициативой учреждения Премии выступил Межотраслевой экспертный совет по развитию автомобильной грузовой и дорожной отрасли (МОЭС). В числе учредителей – специализированный деловой портал «Грузовики и дороги» и компания АТО Events.

По вопросам участия в мероприятии можно обращаться по телефону +7 (495) 626-5329

Надежда Щеголева

Руководитель проекта

Эл. адрес: n.schegoleva@atoevents.ru