18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран. Маршрут будет пролегать по территории Грузии и Азербайджана. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после встречи с делегацией Исламской Республики Иран.
Встреча состоялась 19 апреля 2017 года в Киеве. Министр инфраструктуры Украины отметил, что тестовый поезд Украина-Иран может пойти уже летом 2017 г.: "Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и востока".
Владимир Омелян призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего государства.
Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере.