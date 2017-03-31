Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда - Владимир Омелян

20 апреля 2017 г.

Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран. Маршрут будет пролегать по территории Грузии и Азербайджана. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после встречи с делегацией Исламской Республики Иран.

Встреча состоялась 19 апреля 2017 года в Киеве. Министр инфраструктуры Украины отметил, что тестовый поезд Украина-Иран может пойти уже летом 2017 г.: "Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и востока".

Владимир Омелян призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего государства.

Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере.