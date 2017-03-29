Управляющая Компания MLP запускает «грузовой Uber»

12 апреля 2017 г.

Управляющая Компания MLP, лидер рынка складской недвижимости класса «А» в России, объявляет о запуске нового проекта в области транспортной логистики – TransСord.

TransCord – это интерактивная система управления грузоперевозками. Принцип работы TransCord основан на том, что Система видит подключенные к ней грузовики с их текущим и будущим статусом и приоритетами по каждому грузовику, а также информацию по актуальным грузам с конкретными параметрами груза, требованиями к транспортным средствам, сроками доставки и т.д. Имея всю эту необходимую информацию, а также обладая интеллектуальным алгоритмом подбора, TransCord автоматически определяет оптимальное транспортное средство. И грузовладелец, и грузоперевозчик могут отслеживать фактическое расположение груза и статус выполнения заказа через личный кабинет и мобильное приложение.

«УК MLP, являясь лидером рынка складской недвижимости, рассчитывает благодаря запуску этого нового проекта на дополнительный синергетический эффект. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 10 млн. долларов. Мы ожидаем возврата инвестиций уже через 3 года, при этом операционная рентабельность проекта будет достигнута уже в 2017 году. Для запуска проекта сформирована одноименная компания – TransCord,» - прокомментировал Генеральный директор Управляющей компании MLP Эрисхан Куразов.

«Система делает расчет, какие транспортные средства будут находиться в городе загрузки в указанную дату, какие транспортные средства подходят под заявленные требования и параметры груза, за каким перевозчиком эти транспортные средства закреплены, какой у них рейтинг по качеству, является ли этот маршрут для перевозчика приоритетным. Таким образом система подбирает транспортное средство, которое полностью подходит именно под этот конкретный заказ и назначает на этого перевозчика и транспортное средство эту заявку клиента», - рассказывает Генеральный директор компании TransCord Сергей Верещагин.

К концу 2017 года планируется подключить к TransCord до 10 000 грузовых транспортных средств, которые будут выполнять до 3 000 заказов в день.

«Ежедневно до 100 000 транспортных средств в РФ попадают в состояние простоя из-за отсутствия обратной загрузки или ожидания своего заказа. Либо же они вынуждены везти груз только в одном направлении, а обратно возвращаться пустыми. Благодаря уникальной технологии подбора сочетаний заказов и грузовиков, реализованной в TransCord, мы минимизируем холостые пробеги и простои для наших партнеров-перевозчиков и даем оптимальную стоимость перевозки для наших партнеров – грузовладельцев», - говорит Сергей Верещагин.

По оценкам самой компании TransCord рынок коммерческих грузовых автомобильных перевозок составляет порядка 1 триллиона рублей в год, Компания в течение нескольких лет планирует занять до 15-20% рынка, т.е. 150-200 миллиардов рублей в год.

«В 21-м веке в каждую отрасль приходит цифровая эра. Телевидение, телефон, компьютер, музыкальный центр – все эти предметы привычно стали уже цифровыми. Заказ такси или авиабилетов, покупка или аренда недвижимости, заказ отеля – все эти услуги все больше и больше становятся цифровыми. Отрасль грузовых перевозок, возможно, несколько консервативнее других, но и для цифровой эры пришел свой час» - обобщает Сергей Верещагин.

«Мы всегда занимаем активную позицию в области инвестиционных проектов и уже имеем ряд успешно реализованных проектов в области логистики. В данном случае мы понимаем, что запуск нами проекта TransCord задаст абсолютно новый тренд на рынке грузовых перевозок,» - прокомментировал Генеральный директор Управляющей компании MLP Эрисхан Куразов.