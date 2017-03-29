UPS расширяет портфель продуктов, принимаемых к транспортировке

13 апреля 2017 г.

Теперь транспортировка опасных грузов производится между 36 странами Северной Америки, Европы и Азии

Брюссель

UPS (NYSE:UPS) сегодня расширила охват программы по транспортировке опасных грузов, добавив в список более 400 видов продуктов, принимаемых к перевозке по воздуху в рамках всей своей глобальной сети, а также более 300 видов продуктов, перевозимых наземными транспортными средствами в Европе. Компания также увеличила допустимый объем партии некоторых опасных грузов, принимаемых к транспортировке.

Во многих отраслях со стороны компаний растет спрос на перевозку продуктов, подпадающих под определение опасных грузов. Например, компаниям из сферы здравоохранения необходимо перевозить химические средства для очистки лабораторного оборудования. Промышленные производители транспортируют краски, сжатые газы, адгезивы, аккумуляторы и т. д. Теперь UPS может помочь этим компаниям в 36 странах.

«UPS помогает клиентам соблюдать строгие и зачастую очень сложные требования при пересылке опасных грузов, – говорит Нандо Чезароне (Nando Cesarone), президент европейского подразделения UPS. – теперь благодаря нам возможности наших клиентов расширились: они могут использовать одного и того же перевозчика для транспортировки как обычных, так и опасных грузов».

UPS располагает технологиями, позволяющими упростить транспортную упаковку, соблюдая при этом все пункты инструкций Международной ассоциации воздушного транспорта, Департамента транспорта США, Международной организации гражданской авиации (специализированного агентства ООН), а также условия Европейских норм транспортировки опасных материалов.

Клиенты UPS могут пользоваться решением UPS Worldship®, чтобы проверить, соответствует ли упаковка опасных грузов всем необходимым требованиям, и уведомить UPS, когда груз будет готов к отправке.

UPS постоянно обучает персонал и принимает все меры предосторожности, чтобы перевозка таких материалов была безопасной. Интегрированная транспортная сеть компании использует огнеупорные контейнеры, защищенные от утечек, а крышки выполнены из материала, позволяющего локализовать очаг возгорания.