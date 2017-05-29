UPS увеличит к 2025 году количество транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива и на источниках возобновляемой электроэнергии

29 июня 2017 г.

UPS (NYSE: UPS) объявила о новых масштабных целях в области устойчивого развития. Компания планирует увеличить в своем автопарке количество высокотехнологичных транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива, а также потреблять больше электроэнергии, вырабатываемой на основе возобновляемых источников. Цели, описанные в корпоративном отчете об устойчивом развитии за 2016 г., отражают стремление UPS сократить объем парниковых газов, выбрасываемых транспортными средствами компании во всех странах, на 12% к 2025 г. Эта цель определена с помощью методики, утвержденной организацией Science Based Targets.

«При нашем размере и размахе деятельности мы знаем, что наши стремления могут оказать сильное влияние на рынки и передовые технологии, а также помочь в привлечении инвестиций в инфраструктуру, – сказал председатель и генеральный директор UPS Дэвид Эбни (David Abney). – Благодаря изобретательности наших сотрудников, поставщиков и технологических партнеров мы сможем достичь поставленных целей, преобразовав отрасль грузоперевозок и дав толчок инновациям».

UPS стремится к тому, чтобы к 2025 г. 25% всей потребляемой компанией электроэнергии производилось на основе возобновляемых источников (сегодня доля такой электроэнергии составляет всего 0,2%). Кроме того, согласно планам UPS, к 2020 г. каждое четвертое ежегодно приобретаемое компанией транспортное средство будет высокотехнологичным автомобилем, работающим на альтернативном виде топлива (в 2016 г. доля таких автомобилей составила 16%). Компания также задалась целью увеличить долю альтернативных видов топлива для наземного транспорта, которые включают в себя все виды топлива, кроме традиционного бензина и дизеля, с 19,6% в 2016 г. до 40% в 2025 г.

По всему миру UPS использует более 8300 высокотехнологичных автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива. В автопарке компании присутствуют электрические автомобили, гибридные автомобили с электроприводом и с гидроприводом, автомобили, работающие на КПГ, СПГ, пропане, а также экономичные автомобили с облегченным композитным кузовом. Кроме альтернативного топлива, автопарк UPS каждый год потребляет несколько миллионов галлонов дизеля и газа, производимых на основе возобновляемых источников энергии и обеспечивающих более низкий объем вредных выбросов.

Эта деятельность отражает стремление компании ослабить свое воздействие на окружающую среду, несмотря на увеличение объема доставок интернет-заказов и, как следствие, роста потребления энергоресурсов, необходимых для управления объектами и эксплуатации автопарка.

Видение UPS предполагает создание «умной» логистической сети будущего, которая включает в себя высокотехнологичные транспортные средства и объекты, работающие на основе экологически безопасных источников энергии, включая солнечные установки на объектах, ветрогенераторы вне объектов, возобновляемые источники газа, водорода и дизеля с доставкой энергоресурсов посредством передовой энергетической инфраструктуры. UPS уже применяет многие из этих технологий в сети объектов и в своем автопарке. В будущем они будут гораздо активнее использоваться в мировом автопарке.

С 2009 г. компания UPS вложила более 750 миллионов долларов США в высокотехнологичные транспортные средства, работающие на альтернативном топливе, и автозаправки для таких автомобилей по всему миру. В 2016 г. компания потребила более 97 миллионов галлонов альтернативного топлива и топлива со сниженным объемом вредных выбросов и недавно вложила 18 миллионов долларов США в строительство солнечных установок на восьми объектах. UPS использует подход Rolling Laboratory, чтобы определить, какие альтернативные виды топлива и технологии лучше всего подходят в каждой отдельно взятой ситуации. От традиционных педальных и электрических велосипедов до автомобилей с электрическими, гибридными, газовыми, пропановыми приводами или двигателями, работающими на газе или дизеле из возобновляемых источников, – UPS во всем мире на практике применяет современные инновации в области устойчивого развития.

Помимо мероприятий в сфере устойчивого развития, UPS обозначило в своем отчете новые цели по работе с персоналом и населением, включая увеличение объема общественных работ до 20 миллионов часов к концу 2020 г. и обещание пожертвовать через фонд UPS Foundation 127 миллионов долларов США на благотворительные цели к тому же году. Средства пойдут в основном на поддержку программ по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению безопасности местного населения. Эти программы, помимо прочего, предполагают работу UPS с партнерами по доставке жизненно важной крови, лекарств и вакцин в отдаленные регионы, а также оказание содействия гуманитарным организациям.

Дополнительную информацию о мероприятиях UPS в сфере устойчивого развития можно получить на сайте компании UPS.