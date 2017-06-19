Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Компания Боргер информирует о запуске нового сервиса по ускоренной доставке контейнерных грузов из города Сямынь (Xiamen), провинции Фуцзянь по маршруту Сямынь-Забайкальск-Москва (станция Ворсино). Предположительно время в пути от Сямынь до Ворсино составит 14 дней.
Дата выхода уже известна - 21 августа 2017 года.
Провинция Фуцзянь расположена на юго-востоке Китая.
Основными отраслями промышленности данного региона являются электроника, сельское хозяйство и сборка автомобилей. К западу от Сямынь находится инвестиционная зона Хайцан на территории которой помимо прочих располагаются заводы корпорации Gilleteи компании Kodak.
Этот скоростной маршрут не только открывает новые возможности для участников ВЭД, работающих с этим регионом, но и призван разгрузить скоростные контейнерные поезда направляющиеся в Россию из Гуанчжоу и Шанхая. Доставка грузов на станцию в Сямынь возможна, в том числе, по морю из основных портов Китая.