Услуги UPS по железнодорожной перевозке грузов доступны еще в нескольких городах Китая и Европы

29 марта 2017 г.

Существующий перечень городов в Китае и Европе пополнился несколькими новыми пунктами, что дает клиентам UPS больше возможностей для выбора различных вариантов доставки грузов.

БРЮССЕЛЬ

Компания UPS (NYSE: UPS) сегодня объявила о включении шести дополнительных городов в Китае и Европе в зону обслуживания сервисов по перевозке мультимодальных грузов Preferred FCL и Preferred LCL. Благодаря добавлению этих городов в существующую сеть, клиенты, перевозящие товары по крупнейшему в мире торговому маршруту, получат больше возможностей для сокращения затрат в цепи поставок, и смогут эффективнее соотносить свои расходы с показателем времени в пути.

В Китае к обслуживаемым городам Чжэнчжоу и Чэндудобавились Чанша, Чунцин, Сучжоу и Ухань. Список европейских городов, включающий в себя польский Лодзь и немецкий Гамбург, пополнили столица Польши Варшава и Дуйсбург, Германия.

«Воспользовавшись нашими услугами железнодорожных перевозок между Китаем и Европой вместо отправки грузов воздушным путем, клиенты могут сэкономить до 65% на стоимости перевозки; при этом время в пути, если сравнивать его с показателем традиционных морских перевозок, сокращается на 40%, – отметила Синди Миллер (Cindy Miller), президент UPS по глобальному экспедированию грузов. – Предоставляя клиентам больше возможностей находить оптимальное соотношение между стоимостью перевозки и скоростью доставки грузов, UPS тем самым стремится помогать компаниям в Китае и Европе успешно вести и расширять бизнес».

Четыре новых города в Китае были выбраны в связи с тем, что они находятся рядом с промышленными, коммерческими и культурными центрами провинций внутренних районов страны.

Что касается Европы, Дуйсбург – это центр индустриального района Германии Рур, обеспечивающий возможности для перевозки грузов речным, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом. Включение Варшавы в зону обслуживания дает преимущества Польше – растущей экономике Европейского союза, в которой активно развиваются такие секторы, как услуги для электронной торговли, научные исследования и разработки, а также промышленное производство.

Ниже описаны другие особенности услуг UPS по железнодорожной перевозке грузов между Китаем и Европой.

• Полный комплекс обслуживания в рамках перевозки грузов FCL и LCL в обоих направлениях.

• Безопасность: замкнутая система видеонаблюдения во время железнодорожной перевозки, пломбирование грузов и контроль пломб, сигнализация, а также дополнительная возможность отслеживания контейнеров по GPS.

• Контроль температуры: защита грузов, требующих соблюдения более строгого температурного режима, с помощью таких решений, как термоизолирующие материалы, покрывные пленки для палет, а также контейнеры с подогревом и рефрижераторные контейнеры.

• Упрощенное таможенное оформление: таможенное оформление только в Китае и европейских странах импорта или экспорта. Системы UPSTM подключены к электронным системам таможенных служб, что позволяет снизить вероятность ошибок и ускорить процессы таможенного оформления.

• Соответствие требованиям устойчивого развития: объемы выбросов CO2 на железнодорожном транспорте в 25 раз меньше, чем в сфере воздушных грузоперевозок. Кроме того, в сравнении с морским транспортом железнодорожный характеризуется меньшими выбросами оксида азота, а также неметановых углеводородов и двуокиси серы.

• Сквозная прозрачность: система FlexTM Global View предоставляет точную информацию о статусе отправлений и прохождении важнейших этапов перевозки.

Компания UPS располагает полностью интегрированной сетью воздушных, наземных, морских и железнодорожных перевозок, что позволяет клиентам упростить цепи поставок за счет сокращения количества перевозчиков, а также адаптировать свои потребности в транспортных услугах и расходы в этой сфере по мере развития бизнеса.