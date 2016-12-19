В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Технология позволяет ускорить доставку и сократить расходы заказчика.
ГК «Деловые Линии» уже три года успешно реализует услугу «Донор», и к концу 2016 года пятидесятым клиентом стала компания из фэшн-индустрии.
«Донор» оптимизирует логистические потоки благодаря оперативному оформлению товара клиента прямо на его складе. Воспользоваться могут компании с ежемесячным объемом перевозок от 250 м3.
Многие предприятия сталкиваются с проблемой увеличения сроков приема груза на терминалах транспортных компаний. Причиной этому служит широкая номенклатура товара и обширная география продаж, что усложняет процесс оформления документов. Также, возможны ошибки в распределении груза по направлениям доставки, повышение риска повреждения товара при его многократной выгрузке и загрузке в машину.
Внедрение системы «Донор» позволяет производить прием груза непосредственно на складе клиента, а отправки загружать напрямую в машину для межтерминальной перевозки, минуя стадию обработки на терминале «Деловых Линий». Сотрудник транспортной компании оформляет и маркирует груз прямо на складе клиента, а также контролирует отправки в распределительные центры.
Преимущества услуги «Донор» уже оценили компании из разных сфер бизнеса: дистрибьютор светового и электротехнического оборудования «Эко-Свет», сеть фирменных магазинов одежды TJ Collection, поставщик запчастей для сельскохозяйственной техники и товаров для животноводства «Крамп», компания по продаже обуви Paolo Conte и многие другие.
«Клиент получает своеобразный мобильный терминал «Деловых Линий» у себя на складе. Благодаря нашему сервису он экономит на собственном транспорте, сокращает сроки доставки минимум на сутки, снижает затраты за счет уменьшения количества звеньев в цепочке поставки до конечного потребителя, исключает риски порчи и потери груза», — говорит директор управления по маркетингу и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.