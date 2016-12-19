Услугой «Донор» «Деловых Линий» воспользовался 50 клиент

27 декабря 2016 г.

Технология позволяет ускорить доставку и сократить расходы заказчика.

ГК «Деловые Линии» уже три года успешно реализует услугу «Донор», и к концу 2016 года пятидесятым клиентом стала компания из фэшн-индустрии.

«Донор» оптимизирует логистические потоки благодаря оперативному оформлению товара клиента прямо на его складе. Воспользоваться могут компании с ежемесячным объемом перевозок от 250 м3.

Многие предприятия сталкиваются с проблемой увеличения сроков приема груза на терминалах транспортных компаний. Причиной этому служит широкая номенклатура товара и обширная география продаж, что усложняет процесс оформления документов. Также, возможны ошибки в распределении груза по направлениям доставки, повышение риска повреждения товара при его многократной выгрузке и загрузке в машину.

Внедрение системы «Донор» позволяет производить прием груза непосредственно на складе клиента, а отправки загружать напрямую в машину для межтерминальной перевозки, минуя стадию обработки на терминале «Деловых Линий». Сотрудник транспортной компании оформляет и маркирует груз прямо на складе клиента, а также контролирует отправки в распределительные центры.

Преимущества услуги «Донор» уже оценили компании из разных сфер бизнеса: дистрибьютор светового и электротехнического оборудования «Эко-Свет», сеть фирменных магазинов одежды TJ Collection, поставщик запчастей для сельскохозяйственной техники и товаров для животноводства «Крамп», компания по продаже обуви Paolo Conte и многие другие.

«Клиент получает своеобразный мобильный терминал «Деловых Линий» у себя на складе. Благодаря нашему сервису он экономит на собственном транспорте, сокращает сроки доставки минимум на сутки, снижает затраты за счет уменьшения количества звеньев в цепочке поставки до конечного потребителя, исключает риски порчи и потери груза», — говорит директор управления по маркетингу и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.