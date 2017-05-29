Успешный старт: стенд «Деловых Линий» на выставке «Иннопром» собрал сотни посетителей уже в первый день работы

10 июля 2017 г.

Сотни посетителей и десятки договоренностей о контрактах. Таков промежуточный итог первого дня работы стенда ГК «Деловые Линии» на международной выставке «Иннопром». Специально для мероприятия грузоперевозчик разработал креативную площадку из трех тематических зон: LTL, FTL и 3PL – наиболее популярных логистических услуг. Кроме того, «Деловые Линии» в рамках экспозиции представят новую для России инновационную концепцию «физический интернет».

Завтра, 11 июля, состоится дискуссия о планах развития в России этой технологии, организованная логистическим оператором. В основе подхода лежит унификация тары для всех видов посылок: от писем до крупногабаритных грузов. Расскажет про технологии ее автор — Бенуа Монтрей, который специально прибудет из Канады на мероприятие.

Напомним, что выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В мероприятии принимают участие 640 компаний из 17 стран, а 95 государств направили свои торгово-промышленные делегации.