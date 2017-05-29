Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Сотни посетителей и десятки договоренностей о контрактах. Таков промежуточный итог первого дня работы стенда ГК «Деловые Линии» на международной выставке «Иннопром». Специально для мероприятия грузоперевозчик разработал креативную площадку из трех тематических зон: LTL, FTL и 3PL – наиболее популярных логистических услуг. Кроме того, «Деловые Линии» в рамках экспозиции представят новую для России инновационную концепцию «физический интернет».
Завтра, 11 июля, состоится дискуссия о планах развития в России этой технологии, организованная логистическим оператором. В основе подхода лежит унификация тары для всех видов посылок: от писем до крупногабаритных грузов. Расскажет про технологии ее автор — Бенуа Монтрей, который специально прибудет из Канады на мероприятие.
Напомним, что выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В мероприятии принимают участие 640 компаний из 17 стран, а 95 государств направили свои торгово-промышленные делегации.