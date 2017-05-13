Успеть за одну ночь: «Деловые Линии» вдвое сократили сроки перевозки из Москвы

13 июня 2017 г.

ГК «Деловые Линии» сократила сроки доставки из Москвы в 25 городов Центрального федерального округа. Среди них: Владимир, Дзержинск, Иваново, Калуга, Кострома, Муром, Нижний Новгород, Новомосковск, Ногинск, Обнинск, Орел, Рыбинск, Рязань, Смоленск, Тверь, Тула и Ярославль.

При сдаче груза до 18 часов в любом терминале столицы, который работает на прием, получатель сможет забрать посылку уже на следующий рабочий день. Ускоренной доставкой можно отправить любой груз без каких-либо весовых ограничений.

Аналитики «Деловых Линий» выявили, что эти 25 направлений являются наиболее популярными у клиентов компании. А лидирующее положение по количеству накладных принадлежит доставкам из Москвы в 3 города: Владимир, Нижний Новгород и Ярославль. Средний вес посылки по этим направлениям составляет 50 кг.

Также, в июне удалось вдвое сократить сроки доставки по всей России — более 3 500 направлений. По некоторым из них уменьшилось время груза в пути до 9 дней. Например, из Симферополя в Братск, Каменск-Уральский и Хабаровск или из Котласа в Калининград.

«Скорость доставки — один из важнейших критериев при выборе перевозчика. Мы сокращаем сроки перевозки для удобства наших клиентов. Это стало возможным благодаря оптимизации действующих бизнес-процессов, а также четкому временному ограничению по приему груза — до 18 часов», — рассказал директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.