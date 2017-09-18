Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, подвела итоги III кв. 2017 года на рынке складской недвижимости Москвы. Общий объем спроса за III квартал составил 363 тыс. кв. м, что на 16,7% превышает аналогичный показатель предыдущего квартала. Впервые за четыре года в структуре спроса преобладали сделки покупки (крупные договоры генподряда и BTS строительства) – 59%. К аренде относится только 39% транзакций. Девелоперы расширяют свой бизнес за пределы логистических парков и строят склады на земельных участках клиентов в рамках генерального подряда. Таким образом, генподряд становится важным элементом спроса, стимулирующим его рост.
Крупными сделками в III квартале 2017 г. в складском сегменте стали:
Спрос в III квартале сгенерирован в основном крупными компаниями сектора e-commerce (62%). В структуре сделок по типам размещенных на складах товаров превалируют одежда и продукты, а также товары повседневного спроса.
Структура спроса в III квартале 2017 г. по товарным группам, %
Источник: CBRE, III кв. 2017 г.
По итогам 2017 года общая площадь сделок может достичь отметки в 1,1 млн кв. м и превысить результаты прошлого года, а общий объём строительства может достичь 600 тыс. кв. м.
Крупные проекты, анонсированные в 2017 году:
Основные показатели рынка складской недвижимости Московской области
|
2015
|
2016
|
2017 О
|
Общее предложение на конец периода,
|
9,47
|
10,3
|
10,9
|
Объем нового строительства, млн кв. м
|
0,69
|
0,87
|
0,6
|
Объем заключенных сделок, млн кв. м
|
1,2
|
1,01
|
1,1
|
Средняя ставка аренды, руб./кв. м/год
|
4 200
|
3 300
|
3 500
|
Доля свободных площадей, %
|
11,2
|
12,8
|
12,0
Источник: CBRE, III кв. 2017 г.
Антон Алябьев, директор отдела индустриальной и складской недвижимости CBRE, комментирует:
«Несмотря на довольно высокий уровень вакансии на московском рынке складской недвижимости, мы сталкиваемся с дефицитом крупных площадей. Так, спрос в прошедшем квартале продемонстрировал значительный рост в первую очередь за счет крупных сделок по строительству built-to-suit складов на новых площадках. В связи с этим на рынке вновь появляется интерес к спекулятивному строительству – был анонсирован ряд перспективных проектов. Кроме того, девелоперы проявляют гибкость в работе с крупными клиентами, например, предлагая возможность строительства склада на их земельном участке в рамках генерального подряда».