Устойчивый спрос на крупные складские площади и дефицит вакансии стимулируют девелоперов к новому строительству

3 ноября 2017 г.

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, подвела итоги III кв. 2017 года на рынке складской недвижимости Москвы. Общий объем спроса за III квартал составил 363 тыс. кв. м, что на 16,7% превышает аналогичный показатель предыдущего квартала. Впервые за четыре года в структуре спроса преобладали сделки покупки (крупные договоры генподряда и BTS строительства) – 59%. К аренде относится только 39% транзакций. Девелоперы расширяют свой бизнес за пределы логистических парков и строят склады на земельных участках клиентов в рамках генерального подряда. Таким образом, генподряд становится важным элементом спроса, стимулирующим его рост.

Крупными сделками в III квартале 2017 г. в складском сегменте стали:

строительство распределительного центра площадью 146 тыс. кв. м для онлайн-ритейлера Wildberries (А Плюс Девелопмент);

c строительство склада площадью 69 тыс. кв. м в логистическом комплексе Ориентир Север для онлайн-ритейлера «Утконос»;

аренда крупным фармацевтическим дистрибьютором склада площадью 15 тыс. кв. м в Ориентир Север 2 («Ориентир»). Сделка была закрыта при участии компании CBRE .

Спрос в III квартале сгенерирован в основном крупными компаниями сектора e-commerce (62%). В структуре сделок по типам размещенных на складах товаров превалируют одежда и продукты, а также товары повседневного спроса.

Структура спроса в III квартале 2017 г. по товарным группам, %





Источник: CBRE, III кв. 2017 г.

По итогам 2017 года общая площадь сделок может достичь отметки в 1,1 млн кв. м и превысить результаты прошлого года, а общий объём строительства может достичь 600 тыс. кв. м.

Крупные проекты, анонсированные в 2017 году:

Ориентир Запад (400 тыс. кв. м), Новорижское шоссе, девелопер – компания Ориентир (ранее Логопарк Девелопмент)

PNK Парк Новая Рига (300 тыс. кв. м), Новорижское шоссе, девелопер - PNK Group ;

PNK Парк Жуковский (500 тыс. кв. м), Новорязанское шоссе, девелопер – PNK Group .

Основные показатели рынка складской недвижимости Московской области

2015 2016 2017 О Общее предложение на конец периода,

класс А, млн кв. м 9,47 10,3 10,9 Объем нового строительства, млн кв. м 0,69 0,87 0,6 Объем заключенных сделок, млн кв. м 1,2 1,01 1,1 Средняя ставка аренды, руб./кв. м/год 4 200 3 300 3 500 Доля свободных площадей, % 11,2 12,8 12,0

Источник: CBRE, III кв. 2017 г.

Антон Алябьев, директор отдела индустриальной и складской недвижимости CBRE, комментирует:

«Несмотря на довольно высокий уровень вакансии на московском рынке складской недвижимости, мы сталкиваемся с дефицитом крупных площадей. Так, спрос в прошедшем квартале продемонстрировал значительный рост в первую очередь за счет крупных сделок по строительству built-to-suit складов на новых площадках. В связи с этим на рынке вновь появляется интерес к спекулятивному строительству – был анонсирован ряд перспективных проектов. Кроме того, девелоперы проявляют гибкость в работе с крупными клиентами, например, предлагая возможность строительства склада на их земельном участке в рамках генерального подряда».