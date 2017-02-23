В 2016 г. элитное вино подорожало на рекордные 24%

2 марта 2017 г.

Лондон, Великобритания – Темпы роста цен на коллекционные предметы роскоши в 2016 г. замедлились, говорится в ежегодном исследовании Knight Frank о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2017. Так, в прошлом году значение индекса инвестиций в предметы роскоши (Knight Frank Luxury Investment Index) выросло на 2%, что на 5 п.п. меньше, чем в 2015 г. (7%). Это самый слабый показатель после 2009 г., когда средняя стоимость 10 классов предметов роскоши снизился на 2%.

Индекс инвестиций в предметы роскоши, рассчитываемый компанией Knight Frank, отслеживает динамику инвестиций ультрахайнетов (людей с состоянием от $30 млн) по 10 классам люксовых товаров: антикварная мебель, китайский фарфор, часы, цветные бриллианты, драгоценности, почтовые марки, объекты искусства, монеты, вино, классические машины.

• В 2016 г. самые высокие темпы роста цен среди коллекционируемых предметов роскоши показали элитные вина (+24%), сместив с первого места классические автомобили, которые несколько лет лидировали по темпам роста стоимости. В 2015 г. элитное вино подорожало в среднем на 5%.

• Стремительное подорожание вина произошло за счет восстановления рынка вин Бордо, который за последние 10 лет дважды обрушали американские и китайские инвесторы. Бордоские вина занимают большую долю в винных погребах ультрахайнетов, инвестирующих в элитный алкоголь. В 2016 г. игроки активизировались на рынке, увидев потенциал роста цен, которые установились после того, как в 2011 г. сдулся «китайский пузырь».

• Из винных марок наибольший прирост показали Калифорния (+34%), Бордо First Growth (+33%), Бургунди (+31%). За 10 лет Калифорния прибавила в цене 440%. В 2017 г. рост рынка продолжится, но его показатели будут более скромными.

• Роскошные автомобили за год прибавили в цене в среднем 9% (подробнее см. таблицу 1). Данный прирост хотя и кажется высоким по сравнению с другими классами товаров, все же свидетельствует о замедлении рынка люксовых автомобилей. В 2015 г. цены на дорогие автомобили выросли на 17%. Для сравнения: за 5 лет стоимость супердорогих автомобилей выросла на 151%, а среднегодовые темпы роста превышали 20%. В 2016 г. спекулятивные игроки начали покидать этот сегмент, что стало хорошей новостью для настоящих коллекционеров и любителей «автомобильной классики». В 2016 г. было продано 78% люксовых авто от общего количества, выставленного на международные аукционы, в 2015 г. – 84%. В то же время количество машин, проданных ниже стартовой стоимости, выросло на 20% по сравнению с 2015 г. Тем не менее, раритетные машины в хорошем состоянии продолжат бить ценовые рекорды. (В 2016 г. самая дорогая машина - Ferrari 353 Sport (1957 г.) - была продана в Париже за 32 млн евро).

• В 2016 г. марки автомобилей Porsche (+9%), Ferrari (+8%) и Merсedes Benz (+6%) показали наибольший годовой рост. Porsche пользуется все большей популярностью у коллекционеров и остается лидером по росту цен за 10 лет (+420%).

• Ювелирные изделия в среднем продемонстрировали скромные темпы роста (+3% за год). Тем не менее, продажи некоторых лотов побили исторические ценовые рекорды. Так, голубой бриллиант Oppenheimer Blue (14,62 карат) был продан за $51 млн, а редкий экземпляр мужских часов из нержавеющей стали Patek Philippe c календарем и хронографом с лунными фазами ушли с молотка за $11 млн.

• Предметы искусства и живописи показали самое драматичное снижение стоимости с 2009 г., потеряв 14% в 2016 г. Однако ценовая динамика зависела от жанра живописи. Так, на аукционах работы французских импрессионистов Матиса и Сезана потеряли в цене 48%, в то время как картины пейзажистов-романтиков Констебля и Тёрнера выросли на 19%. Современное искусство и работы в стиле модерн подешевели на 2% и 8% соответственно. Замедление этого сегмента рынка роскошных товаров связано с тем, что покупатели предметов искусства больше не готовы переплачивать, помня о глобальном кризисе 2008 г. Самым дорогим лотом в 2016 г. стала одна из картин серии «Стога сена» Клода Моне, проданная за $81 млн при начальной стоимости лота в $45 млн.

• Стоимость антикварной мебели в 2016 году снова снизилась (-5%), темпы падения цен незначительно замедлились по сравнению с 2015 г.

(-6%). Антикварная мебель остается аутсайдером рынка люксовых товаров: за 10 лет снижение цен на старинную мебель составило 31%. Больше всех в цене за 10 лет потеряла французская мебель XVIII века (-64%).

• В среднем в портфеле инвестиций ультрахайнетов в мире доля предметов роскоши в 2016 г. составляла 6%, ультрахайнетов из России и стран СНГ - 5%.

• В среднем по миру 37% богатых людей вкладывают средства в предметы роскоши. Самыми «страстными» коллекционерами в мире являются ультрабогатые люди из Латинской Америки (46%) и Северной Америки (44%). В России и СНГ в роскошь инвестируют 33% ультрахайнетов. При этом, 40% ультрабогатых людей из России и СНГ отмечают растущий интерес к инвестициям в предметы роскоши.

• 80% ультрахайнетов в мире продолжают коллекционировать предметы роскоши из удовольствия, 70% - видят потенциал роста стоимости, 70% - рассматривают люксовые товары как возможность подчеркнуть свой высокий статус.

• В число самых «желанных товаров» ультрахайнетов со всего мира входят моторные и парусные яхты, собственные самолеты, скаковые лошади, спортивные команды.