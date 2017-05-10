В 2016 году Группа GEFCO, мировой лидер в области промышленной логистики, достигла выручки в 4,2 миллиарда евро и добилась высоких финансовых показателей

30 мая 2017 г.

Курбевуа, Франция

Группа GEFCO, мировой лидер в области промышленной логистики и европейский лидер в автомобильной логистике, достигла выручки в размере 4,2 млрд. евро в 2016 году.

Г-н Люк Надаль, председатель Правления Группы GEFCO, заявил: «Группа GEFCO показала отличные результаты в 2016 году. Они подтверждают правильный выбор коммерческой стратегии и высокие стандарты профессиональной деятельности GEFCO. Эти результаты отражают нашу способность создавать дополнительную ценность для клиента на каждом этапе цепи поставок в целях повышения его конкурентоспособности. Пересмотрев наше рыночное предложение, мы заключили соглашения с новыми промышленными клиентами, укрепляя при этом отношения с давними партнерами».



Операционные и финансовые показатели

2015 2016 Разница 2016/2015 Оборот (млрд. евро) 4,174 4,228 + 1,3% EBITDA * (млн. евро) 130,8 172,8 + 32,1%

В 2016 году оборот Группы GEFCO превысил 4,2 миллиарда евро, что почти на 1,3% больше, чем в 2015 году.

Этому способствовало устойчивое развитие европейского автомобильного рынка, а также фокусирование на наших целевых клиентах.

Показатель EBITDA увеличился на 32,1% по сравнению с 2015 годом, составив 172,8 миллионов евро. Столь значительное увеличение рентабельности является результатом оптимизации управления закупками и усилий по снижению постоянных затрат. Это происходит в рамках инициированного в середине 2014 года плана сокращения затрат наряду с бизнес-моделью «без активов».

Ключевую роль в росте играет развертывание бизнес-стратегии Группы, сфокусированной на снижении постоянных затрат и высоких стандартах финансовой деятельности, а также усиленная инвестиционная политика. Благодаря активности и вовлеченности команд коммерческих департаментов эти меры способствовали укреплению позиции Группы в десятке ведущих европейских логистических интеграторов и как европейского лидера в логистике готовых автомобилей.

Диверсификации в качестве катализатора роста

Результаты деятельности Группы в 2016 году свидетельствуют о правильно выбранной диверсификационной стратегии и методах ее осуществления.

GEFCO сотрудничает с ведущими автопроизводителями и поставщиками по всему миру в вопросах управления комплексными цепочками поставок и оптимизации всех их звеньев. Подписание в 2016 году новых соглашений с Renault Nissan, VWG Audi, TOYOTA, BMW и Talgo еще раз иллюстрирует способность Группы предложить инновационные, конкурентоспособные, эффективные логистические решения, отвечающие потребностям соответствующей отрасли.

Эксклюзивный контракт с PSA на сумму 8 млрд. евро, заключенный на пять лет в целях осуществления глобальной стратегии Группы за счет оптимизации логистических цепочек по всему миру, говорит о доверии к GEFCO и высоком качестве услуг компании. В рамках сотрудничества GEFCO займётся разработкой и реализацией глобальных логистических и транспортных решений для трех автомобильных производителей, которыми владеет Группа PSA: Peugeot, Citroën и DS. Она обеспечит управление и оптимизацию всей цепи поставок: от закупок комплектующих для сборочных предприятий до дистрибуции готовых автомобилей и автозапчастей.

В 2016 году в рамках диверсификационной стратегии GEFCO подписала новые контракты с клиентами из разных отраслей, таких как высокие технологии и бытовая техника (Whirlpool, TPV Technology), здравоохранение и медицинские услуги (Zentiva, Artsen Zonder Grenzen (Médecins Sans Frontière), Нидерланды, CEVA Santé Animale Romania).

Глобальная экспансия

Наличие обширной международной сети, охватывающей более 300 направлений, позволяет GEFCO предлагать производителям индивидуальные решения и способствует выходу клиентов на международный рынок.

Успешная интеграция в 2016 году компании IJS Global, ведущего голландского логистического оператора, укрепила позиции Группы GEFCO на рынке по всему миру, открыв возможности для ведения транспортно-экспедиторской деятельности в широких географических зонах, таких как Китай, Юго-Восточная Азия и Австралия, а также США.

Такая географическая экспансия позволила увеличить число представительств до 45, и теперь Группа GEFCO может предоставлять компаниям-производителям глобальные услуги на всех континентах. Отметим также, что с приобретением компании IJS Global Группа GEFCO расширила свой клиентский портфель, поскольку IJS Global специализировалась на перевозках фармацевтической, аэрокосмической и высокотехнологичной продукции.

Перспективы

В текущей экономической ситуации Группа GEFCO работает над обеспечением роста и достижением высоких результатов в 2017 году, в частности, за счет:

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способности отвечать потребностям клиентов, сохраняя высокие стандарты профессиональной деятельности;

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эффективному управлению расходами наряду с гибкой бизнес-моделью и мировой сетью в целях удовлетворения потребностей компаний-производителей.

Эти преимущества позволят Группе GEFCO усилить конкурентоспособность и повысить рентабельность.

«В 2016 году Группа GEFCO заключила новые стратегические соглашения о партнерстве. Это свидетельствует о нашей привлекательности на рынке. Рост числа целевых клиентов стал возможным благодаря опыту GEFCO в оптимизации комплексных цепей поставок в мировом масштабе. Наша цель в 2017 году – расширить деятельность направления логистики готовых автомобилей, а также развивать экспертные знания в наземных перевозках, складских услугах и управлении многооборотной тарой, экспедиторских услуг, а также 4PL (логистический аутсорсинг), испытывая новые технологии и заключая новые соглашения. В этих целях GEFCO принимает меры по развитию деятельности, связанной с онлайн-коммерцией в области комплексных услуг и логистики входящих грузопотоков», - комментирует Люк Надаль.