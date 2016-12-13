В 2016 году на столичный рынок новостроек вышло почти на 25% меньше бизнес-класса

21 декабря 2016 г.

Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet – лидера продаж новостроек в Московском регионе – подготовили аналитический отчет по итогам 2016 года на первичном рынке Москвы в «старых» границах» в бизнес-классе. Всего на рынке представлен 161 корпус в 78 проектах бизнес-класса с предложением почти 10 тысяч квартир площадью 858,2 тыс. кв. м. За год объем предложения в сегменте вырос всего на 2,8%. Средневзвешенная цена предложения в бизнес-классе составила 253,5 тыс. руб./кв. м. В годовой динамике она выросла на 6,4%.

В 2016 году рынок пополнился 18 проектами бизнес-класса. Объем нового предложения в сегменте составил 226,3 тыс. кв. м, что в 2,5 раза меньше, чем в комфорт-классе.

По итогам IV квартала 2016 года объем предложения квартир бизнес-класса относительно предыдущего квартала сократился на 2,3%. В IV квартале на рынок в бизнес-классе вышли жилой квартал CITY PARK, «Дом в Мневниках», ЖК «Дом в Олимпийской деревне», ЖК «Дом Серебряный бор» и ЖК «Черняховского 19». Помимо этого, предложение квартир пополнилось новыми корпусами в ЖК «Сердце столицы», ЖК «ЗИЛАРТ» и ЖК «СИМВОЛ». Несмотря на активное пополнение новыми объектами, сокращение суммарной площади предложения в бизнес-классе помимо высоких темпов вымывания предложения связано со снятием с реализации части объема в проектах ГК «МОРТОН» (ЖК «Петр I»).

Положительная динамика цены за год произошла по мере роста строительной готовности в вышедших в 2015 году масштабных проектах – ЖК «ЗИЛАРТ», ЖК «СИМВОЛ», ЖК «Родной город. Октябрьское поле» и ЖК AFI Residence Paveletskaya.

По сравнению с предыдущим кварталом средневзвешенная цена выросла на 1,7%, что связано скорее с техническим ростом цен в соответствии со стадией строительной готовности.

Основной объем предложения в бизнес-классе сосредоточен в СЗАО – 21,7%. На его территории реализуются такие масштабные проекты, как ЖК «Сердце Столицы», ЖК «Хорошевский», ЖК «Родной город. Октябрьское поле», помимо этого округ пополнился новыми проектами – ЖК «Дом в Мневниках» и ЖК «Дом Серебряный бор». Год назад доля предложения в СЗАО составляла 20,7%, уступая только ЗАО с показателем 22,4%. Наибольший прирост суммарной площади квартир произошел в ЮАО (+74%) за счет выхода в реализацию ЖК «Байконур», ЖК «Вавилова, 4», ЖК «20&20», а также объемов в ЖК «ЗИЛАРТ».













Максимальное значение средневзвешенной цены предложения традиционно было отмечено в ЦАО – 361 тыс. руб./кв. м. Минимальный уровень по-прежнему относится к ЮВАО – 188,9 тыс. руб./кв. м. За год лидеры по минимальному и максимальному значениям остались неизменны. При этом в ЦАО цена за год выросла на 6,1%, в ЮВАО – на 26,4%.



Основным спросом в бизнес-классе традиционно пользовались двухкомнатные квартиры – 41%. За год перераспределение долей произошло в сторону увеличения доли однокомнатных квартир (с 7% до 23%) за счет сокращения доли двух- и трехкомнатных лотов.









Доля квартир, приобретенных с помощью ипотечного кредитования, составила 20%, год назад этот показатель равнялся 18%.





При распределении по площадям наибольшим спросом пользовались квартиры 60-80 кв. м (45% от общего спроса), 26% пришлось на квартиры площадью от 100 до 120 кв. м.

«Долгое время бизнес-класс был неизменным лидером на рынке по объему предложения и темпам выхода новых проектов, но с начала освоения промышленных зон структура предложения в столице меняется за счет активного пополнения комфорт-класса в масштабных проектах комплексного освоения территорий. По итогам 2016 года новое предложение бизнес-класса уменьшилось по сравнению с 2015 годом. В этом году на рынок поступило 226,3 тыс. кв. м, а в 2015 году – 301,2 тыс. кв. м (-24,8%). Но о замедлении темпов выхода нового предложения говорить рано, тем более на фоне активного вымывания объемов в бизнес-классе», – отмечает Юлия Сапор, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet».