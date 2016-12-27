В 2016 году объем открытий магазинов на рынке торговых центров Санкт-Петербурга на 44% превысил объем закрытий

19 января 2017 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января 2017 года – По оценке компании JLL, в 4-м квартале 2016 года в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга было открыто на 87% больше арендаторов , чем закрыто. В целом за год объем открытий на 44% превысил объем закрытий. Значительная часть новых арендаторов появилась в торговых центрах, открытых в 2016 году, однако и без учета этих ТЦ начавших работу арендаторов было на 19% больше, чем освободивших свои помещения.

Как следствие, доля вакантных площадей за год почти не изменилась, несмотря на ввод 88,9 тыс. кв. м новых торговых центров. По сравнению с концом 2015 года она увеличилась на 0,1 п.п. – до 6,0% на конец 2016 года. При этом за 4-й квартал показатель снизился на 0,9 п.п., свидетельствуют данные JLL.

В течение всего года наблюдалась тенденция к снижению объема закрытий в торговых центрах, и в 4-м квартале 2016 года было закрыто в 2,4 раза меньше магазинов по сравнению с 1-м кварталом. Уменьшение объема закрываемых объектов в торговых центрах наблюдалось среди почти всех категорий арендаторов, за исключением сегмента отдыха и развлечений, где показатель варьировался от квартала к кварталу.

«По итогам всего года наибольшее превышение открытых магазинов над закрытыми наблюдалось в сегменте книг и игрушек (более чем в четыре раза вследствие экспансии “Буквоеда” и выхода на рынок сети “ХоббиТы”), а также в сегменте детских товаров (на 71%), – отмечает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге. – Динамика в сегменте детских товаров объясняется появлением новых арендаторов этой категории на месте закрытых ранее магазинов сетей “Дети”, “Мама Детям” и “Здоровый малыш”. При этом по мере заполнения данных помещений активность детских ритейлеров снижалась – с 18% в структуре открытий в 1-м квартале до 7% в 4-м квартале 2016 года».

В сегменте fashion превышение объема открытий над закрытиями составило 33%. «Такие знаковые якорные операторы сегмента одежды и обуви, как H&M, UNIQLO, Gloria Jeans, увеличили количество магазинов сети в Санкт-Петербурге, а Terranova и Kiabi открыли первые магазины в городе, – комментирует Юлия Чернышева, руководитель направления аренды торговых центров компании JLL в Санкт-Петербурге. – Данная экспансия была обусловлена наличием достаточного предложения качественных площадей – как в только введенных, так и в действующих объектах. В 2017 году на рынке торговых центров Петербурга мы ожидаем увидеть новые открытия fashion “якорей” и стабильную активность операторов галереи».

В 2017 году новые торговые центры в Санкт-Петербурге открыты не будут, что произойдет впервые за современную историю рынка. «Замедление девелоперской активности в торговом сегменте выглядит совершенно логичным, исходя из сложных макроэкономических условий, снижения покупательной способности, корректировок планов ритейлеров, которые происходили в последние два года. Девелоперы, ориентируясь на снизившийся спрос, пересмотрели планы строительства и отложили реализацию новых проектов. Однако сейчас мы наблюдаем восстановление активности ритейлеров, что приводит к постепенному поглощению имеющегося предложения на рынке: по нашему прогнозу, к концу 2017 года доля вакантных площадей в торговых центрах снизится до минимального с 2009 года уровня – 4-4,5%. Следствием этого станет начало строительства новых торговых центров. Анонсированное в 2016 году появление третьего в Петербурге торгового комплекса “Мега” – важное свидетельство восстановления девелоперского цикла в сегменте», – добавляет Владислав Фадеев.

Максимальные арендные ставки для торговой галереи за 4-й квартал не изменились и составляют около 70 тыс. рублей за кв. м в год (не включая эксплуатационные расходы и НДС). «Год ознаменовался стабилизацией отношений между арендодателями и арендаторами в целом. Завышенные ожидания собственников торговых центров в части фиксированных арендных ставок были скорректированы за последние два года в сторону ставок, основывающихся на оборотах арендаторов. В то же время с учетом макроэкономической стабилизации рынок постепенно уходит от такой крайней формы, как плата с оборота без фиксированного минимума, и возвращается к практике обоснованного минимума и платы с оборота в случае превышения этого значения», – добавляет Юлия Чернышева.