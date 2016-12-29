В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
Нью-Йорк, Лондон и Лос-Анджелес лидируют по объему транзакций
ЧИКАГО, МОСКВА, 20 января 2017 года – Специально к Всемирному экономическому форуму, проходящему в Давосе (Швейцария), эксперты JLL подготовили традиционное исследование мирового рынка прямых инвестиций в коммерческую недвижимость и составили рейтинг городов по объему сделок.
Несмотря на экономическую неопределенность и геополитические вызовы, активность инвесторов на мировом рынке недвижимости остается высокой. По прогнозу экспертов компании JLL, глобальный объем инвестиционных сделок с коммерческой недвижимостью увеличится с 650 млрд долл. по итогам 2016 года до 700 млрд долл. в 2017 году, восстановившись до уровней 2014-2015 годов.
По данным JLL, основным инвестиционным рынком недвижимости в мире являются США: именно в этой стране расположены 16 из топ-30 городов по объему прямых инвестиций в сектор коммерческой недвижимости.
Абсолютным лидером в топ-30 мировых городов по объему прямых инвестиций в сектор коммерческой недвижимости второй год подряд является Нью-Йорк (33,1 млрд долл. в за первые три квартала 2016 года). Объем инвестиционных транзакций в Нью-Йорке почти вдвое превышает показатель Лондона, занимающего 2-е место списка. На 3-ю позицию поднялся Лос-Анджелес: продемонстрировав рост на 22%, до 15,7 млрд долл. за счет увеличения объема иностранных инвестиций, город обогнал прежних фаворитов – Париж и Токио (4-е и 5-е места соответственно).
Несмотря на некоторое снижение объема сделок, Вашингтон (6) и Чикаго (8) сохранили свои позиции в списке 12-ти крупнейших инвестиционных рынков. В свою очередь Сан-Франциско, занимавший на протяжении последних лет ведущие позиции, покинул верхнюю часть списка из-за сокращения объема транзакций на 46%.
Хотя в 2016 году Москва не вошла в топ-30 крупнейших инвестиционных рынков, за прошедший год российская столица улучшила свои позиции, поднявшись с 54-го на 33-е место, свидетельствуют данные JLL. «На протяжении 2008-2013 годов Москва стабильно входила в список крупнейших городов мира по объему инвестиционных сделок благодаря высоким доходностям, росту стоимости и динамичному рынку недвижимости. В 2014 году в результате экономического спада российская столица утратила свои позиции, упав сразу на 61-е место. С этого момента мы наблюдаем постепенное восстановление по мере стабилизации экономики и арендных ставок, а также роста интереса инвесторов, - комментирует Владимир Пантюшин, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ. – Следует отметить, что из развивающихся городов мира только четыре попадали в топ-30 крупнейших мировых инвестиционных рынков за последнее десятилетие, и Москва является одним из них наряду с Шанхаем, Пекином и Сеулом».
Новые инвесторы, новый капитал
Инвестиционная активность на мировом рынке поддерживается ростом вложений со стороны институциональных игроков, которых привлекают доходности активов коммерческой недвижимости, а также новые источники капитала из таких стран, как Китай, Тайвань и Малайзия.
«Новый капитал является лишь одним из факторов роста рынка, - отмечает Дэвид Грин-Морган, директор отдела исследований мировых финансовых рынков и инвестиций компании JLL. – Традиционные инвесторы также выделяют больше средств для использования возможностей в сфере недвижимости. Поскольку эти игроки, как правило, имеют отработанные механизмы перераспределения капитала, они могут относительно быстро направлять большие суммы в данный сектор».
По данным JLL, на фоне увеличения межрегиональных потоков капитала доля трансграничных сделок в общем объеме инвестиционной активности может превысить 50% к 2020 году.
Одна из наиболее ярких тенденций в области коммерческой недвижимости – усиление позиций китайских инвесторов в качестве основных игроков на мировом рынке. По результатам 3-го квартала Китай обогнал США, став крупнейшим в мире трансграничным покупателем объектов коммерческой недвижимости.
Усиление позиций недвижимости как актива для инвестиций
В течение последних двух циклов на рынке недвижимости наблюдался поразительный рост объема капитала, инвестируемого в данный класс активов по всему миру. Однако несмотря на впечатляющую динамику за минувшие 10 лет, рынок недвижимости по-прежнему отстает от рынков акций и облигаций с точки зрения совокупного объема инвестиций.
Для дальнейшего укрепления позиций недвижимости в качестве предпочтительного класса активов большое значение имеет повышение прозрачности. Глобальный индекс прозрачности компании JLL за 2016 год свидетельствовал о стабильном улучшении этого показателя в большинстве стран, что является обнадеживающим знаком для инвесторов.
Рост интереса к новым мировым городам
Увеличение спроса создало естественную нехватку качественных активов в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, Лондон и Париж. Как следствие, высокая ценовая конкуренция и дефицит предложений на рынке заставляют инвесторов присматриваться к возможностям в так называемых «новых мировых городах». Эта группа включает города среднего размера, которые, как правило, отличаются развитостью высоких технологий и секторов экономики с высокой добавленной стоимостью, надежной инфраструктурой, высоким качеством жизни и прозрачными методами ведения бизнеса, что в совокупности повышает динамику рынка недвижимости.
В США к новым мировым городам относятся Бостон, Даллас и Сиэтл, в то время как в Европе трансграничная активность привела к росту объемов инвестиций в недвижимость Стокгольма, Брюсселя, Осло, Вены и Дублина.
«Сегодня инвесторы изучают потенциал множества городов, однако в центре их внимания по-прежнему находятся рынки в развитых странах, демонстрирующие высокие показатели прозрачности и ликвидности. Растущие города имеют огромные возможности увеличения доли капитала, направляемого в недвижимость, но для завоевания и сохранения доверия инвесторов они должны значительно повысить прозрачность рынка», - заключает Джереми Келли, директор глобального отдела исследований компании JLL.