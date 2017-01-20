Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Коллектив администрации Белгород-Днестровского морского порта получил нового руководителя. Им стал Александр Ильин, работавший ранее первым заместителем директора ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт»
«Я благодарен руководству АМПУ и Министерства инфраструктуры за оказанное доверие. Сегодня перед портом стоят непростые задачи, однако, я уверен, в партнёрстве с коллективом специалистов администрации нам удастся с честью их выполнить», — отметил Александр Ильин.
Перед новым начальником порта стоят задачи вывода гавани из кризисного состояния, доведения глубин в порту до паспортных характеристик, эффективного и прозрачного проведения публичных закупок.
В частности, за последние два года в порту катастрофически снизился грузопоток, многие грузовладельцы прекратили работу. Для решения проблемы, перед новым руководителем порта стоит задача довести глубины в порту до 4 метров.
Также новому руководителю необходимо в кратчайшие сроки организовать рейдовую погрузку судов, оформить, в соответствиис законодательством, права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, которыми пользуется администрация гавани.
Вопросы безопасности мореплавания также требуют оперативного решения со стороны нового руководителя, в частности буксиры порта не соответствуют навигационным требованиям.
«Ситуация в порту близка к критической, и сегодня нужны быстрые и продуманные решения, в том числе и для рационального поддержания необходимых глубин. По нашим подсчётам речь идёт о 400 тыс. м куб. ежегодного дноуглубления. Также, конечно, новый начальник порта должен наладить сотрудничество между администрацией и портовыми операторами»,— прокомментировал назначение руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.