В Белгород-Днестровском порту назначен новый руководитель

28 февраля 2017 г.

Коллектив администрации Белгород-Днестровского морского порта получил нового руководителя. Им стал Александр Ильин, работавший ранее первым заместителем директора ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт»

«Я благодарен руководству АМПУ и Министерства инфраструктуры за оказанное доверие. Сегодня перед портом стоят непростые задачи, однако, я уверен, в партнёрстве с коллективом специалистов администрации нам удастся с честью их выполнить», - отметил Александр Ильин.

Перед новым начальником порта стоят задачи вывода гавани из кризисного состояния, доведения глубин в порту до паспортных характеристик, эффективного и прозрачного проведения публичных закупок.

В частности, за последние два года в порту катастрофически снизился грузопоток, многие грузовладельцы прекратили работу. Для решения проблемы, перед новым руководителем порта стоит задача довести глубины в порту до 4 метров.

Также новому руководителю необходимо в кратчайшие сроки организовать рейдовую погрузку судов, оформить, в соответствии с законодательством, права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, которыми пользуется администрация гавани.

Вопросы безопасности мореплавания также требуют оперативного решения со стороны нового руководителя, в частности буксиры порта не соответствуют навигационным требованиям.

«Ситуация в порту близка к критической, и сегодня нужны быстрые и продуманные решения, в том числе и для рационального поддержания необходимых глубин. По нашим подсчётам речь идёт о 400 тыс. м куб. ежегодного дноуглубления. Также, конечно, новый начальник порта должен наладить сотрудничество между администрацией и портовыми операторами», - прокомментировал назначение руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.