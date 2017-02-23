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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Посещение выставки позволит вашей компании:
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Коллектив администрации Белгород-Днестровского морского порта получил нового руководителя. Им стал Александр Ильин, работавший ранее первым заместителем директора ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт»
«Я благодарен руководству АМПУ и Министерства инфраструктуры за оказанное доверие. Сегодня перед портом стоят непростые задачи, однако, я уверен, в партнёрстве с коллективом специалистов администрации нам удастся с честью их выполнить», - отметил Александр Ильин.
Перед новым начальником порта стоят задачи вывода гавани из кризисного состояния, доведения глубин в порту до паспортных характеристик, эффективного и прозрачного проведения публичных закупок.
В частности, за последние два года в порту катастрофически снизился грузопоток, многие грузовладельцы прекратили работу. Для решения проблемы, перед новым руководителем порта стоит задача довести глубины в порту до 4 метров.
Также новому руководителю необходимо в кратчайшие сроки организовать рейдовую погрузку судов, оформить, в соответствии с законодательством, права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, которыми пользуется администрация гавани.
Вопросы безопасности мореплавания также требуют оперативного решения со стороны нового руководителя, в частности буксиры порта не соответствуют навигационным требованиям.
«Ситуация в порту близка к критической, и сегодня нужны быстрые и продуманные решения, в том числе и для рационального поддержания необходимых глубин. По нашим подсчётам речь идёт о 400 тыс. м куб. ежегодного дноуглубления. Также, конечно, новый начальник порта должен наладить сотрудничество между администрацией и портовыми операторами», - прокомментировал назначение руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.