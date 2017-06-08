В бизнес-центре «Аквамарин III» новый якорный арендатор

27 июля 2017 г.

Группа компаний AFI Development сообщает о подписании нового договора аренды площадей в бизнес-центре «Аквамарин III», расположенного в Москве по адресу: Озерковская набережная, 24. Консультантом сделки, которая является крупнейшей сделкой по аренде офиса класса А в Москве в 2017 году, выступила компания JLL.

Технологический Центр Дойче Банка в России арендовал офисные помещения в формате shell&core в третьем корпусе бизнес центра общей площадью около 8 200 кв. м. Компании заключили долгосрочный договор аренды. В ближайшее время арендатор приступит к отделочным работам в офисных блоках, завершить которые планирует в мае-июне 2018 года.

Юридическую поддержку в сделке со стороны Группы Дойче Банк оказывала команда юристов Goltsblat BLP под руководством партнера практики недвижимости Юрия Чернобривцева.

Марк Гройсман, генеральный директор AFI Development так прокомментировал сегодняшнее сообщение: «Мы рады стратегическому партнерству с одним из крупнейших финансовых институтов в мире – Группой Дойче Банк. Данная сделка является знаковой для столичного рынка аренды бизнес-центров класса А и подтверждает интерес со стороны крупных международных компаний к нашему объекту. Офисные помещения «Аквамарин III» способны удовлетворить требованиям самого притязательного арендатора, сочетая высокое качество строительства и удачное месторасположение. Компания AFI Development разрабатывает оптимальные решения для каждого нового клиента, придерживаясь гибкой политики в отношении коммерческих условий».

Алексей Ефимов, региональный директор и руководитель департамента офисной недвижимости компании JLL, добавляет: «Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление активности арендаторов на офисном рынке Москвы и увеличение объема новых сделок и переездов. При этом аренда площадей Технологическим Центром Дойче Банка в бизнес-центре “Аквамарин III” выделяется не только объемом – данная сделка является крупнейшей в классе А с начала 2017 года, но и сложностью. В рамках проекта по поиску офисного объекта для размещения технологического центра банк предъявлял высокие международные требования к техническому состоянию здания, которые были целиком удовлетворены в результате заключенной сделки».

Бизнес-центр находится в историческом районе Замоскворечье, вблизи Кремля и обладает отличной доступностью общественным и личным транспортом. В нескольких минутах ходьбы расположены три станции метро – «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Павелецкая», а также Павелецкий вокзал, включая терминал аэроэкспресса. Объект имеет удобный выезд на Садовое кольцо. В бизнес-центре предусмотрен вместительный паркинг с коэффициентом 1/86 с возможностью улучшения. Качество бизнес-центра подтверждают такие лидеры своих отраслей, как алмазодобывающая компания «Алроса», производитель премиальных спиртных напитков Brown-Forman, которые уже разместили свои офисы в «Аквамарин III».