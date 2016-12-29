В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В Центральном и Северо-Западном федеральных округах с начала 2017 г. продано 25,9 тыс. электронных полисов ОСАГО. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков.
Согласно данным РСА, за период с 1 по 20 января 2017 г. через интернет в Центральном и Северо-Западном федеральных округах было продано 25,9 тыс. полисов ОСАГО. В Центральном федеральном округе купили 21,3 тыс. полисов, в Северо-Западном – 4,6 тыс. штук.
В составе представленных федеральных округов лидером по продажам стала Москва, где автовладельцы купили 3 тыс. полисов.
В Центральном федеральном округе в ТОП-3 вошли Москва (3 тыс.), Липецкая область (2,9 тыс.) и Воронежская область (2,9 тыс.).
В Северо-Западном федеральном округе лидерами стали Санкт-Петербург (1,1 тыс.), Мурманская область (0,9 тыс.), и Архангельская область (0,7 тыс.).
«Наша компания вышла в лидеры продаж электронных ОСАГО с начала 2017 г., - говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование». – Несмотря на то, что схема продаж имела некоторые недостатки, обслуживание в «АльфаСтрахование» сейчас, действительно, вызывает минимум нареканий со стороны клиентов».
По данным РСА, с начала 2017 г. страховщики заключили почти 100 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, что составляет почти треть от всех договоров Е-ОСАГО, заключенных за 2016 г. В рабочие дни заключается около 10 тыс. договоров в день. Лидером продаж стал Краснодарский край (11,5 тыс. полисов). Доля продаж электронных полисов от общего объема продаж в среднем составляет 6,7% и выше.