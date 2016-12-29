В Центральном и Северо-Западном федеральных округах продано 25,9 тыс. полисов Е-ОСАГО с начала года

20 января 2017 г.

В Центральном и Северо-Западном федеральных округах с начала 2017 г. продано 25,9 тыс. электронных полисов ОСАГО. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков.

Согласно данным РСА, за период с 1 по 20 января 2017 г. через интернет в Центральном и Северо-Западном федеральных округах было продано 25,9 тыс. полисов ОСАГО. В Центральном федеральном округе купили 21,3 тыс. полисов, в Северо-Западном – 4,6 тыс. штук.

В составе представленных федеральных округов лидером по продажам стала Москва, где автовладельцы купили 3 тыс. полисов.

В Центральном федеральном округе в ТОП-3 вошли Москва (3 тыс.), Липецкая область (2,9 тыс.) и Воронежская область (2,9 тыс.).

В Северо-Западном федеральном округе лидерами стали Санкт-Петербург (1,1 тыс.), Мурманская область (0,9 тыс.), и Архангельская область (0,7 тыс.).

«Наша компания вышла в лидеры продаж электронных ОСАГО с начала 2017 г., - говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование». – Несмотря на то, что схема продаж имела некоторые недостатки, обслуживание в «АльфаСтрахование» сейчас, действительно, вызывает минимум нареканий со стороны клиентов».

По данным РСА, с начала 2017 г. страховщики заключили почти 100 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, что составляет почти треть от всех договоров Е-ОСАГО, заключенных за 2016 г. В рабочие дни заключается около 10 тыс. договоров в день. Лидером продаж стал Краснодарский край (11,5 тыс. полисов). Доля продаж электронных полисов от общего объема продаж в среднем составляет 6,7% и выше.