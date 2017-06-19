В Citizen Systems происходит смена поколений мобильных принтеров

7 августа 2017 г.

Штутгарт (Германия)

Компания Citizen Systems объявляет о прекращении производства мобильных принтеров CMP первого поколения и замене их новыми более совершенными моделями

Компания Citizen Systems Europe, ведущий производитель высококачественных принтеров этикеток, штрихкодов, портативных, чековых и фотопринтеров, объявляет о снятии с производства мобильных принтеров CMP-20, CMP-30 версии Тип 1 и начале отгрузки обновленных принтеров CMP версии Тип 2 – моделей CMP-20II и CMP-30II.

CMP-20II и CMP-30II являются прямой заменой соответствующих версий Тип 1 с дополнительными функциями, расширениями и улучшениями.

Модели мобильных принтеров с Bluetooth® теперь оснащены Bluetooth 4.2 с низким электропотреблением и совместимы с iOS устройствами (iPhone/iPad), а также с устройствами на базе Android и Windows.

Обновленные версии мобильных принтеров CMP-20II и CMP-30II имеют процессоры большей мощности и увеличенный объем памяти. CMP-20II и CMP-30II поддерживают стандарты CPCL и ESC/POS и позволяют осуществить загрузку полной эмуляции ZPL . Эмуляции и языки обновленных версий принтеров теперь такие же, как и у CMP-40.

CMP-20II и CMP-30II теперь оснащены батареей емкостью на 18% больше, чем у моделей принтеров предыдущей версии, что позволяет печатать дольше и увеличить время в режиме ожидания без увеличения размера и веса принтеров.

Обновленные принтеры не имеют версий со считывателем магнитных или IC карт, за исключением принтеров, выпущенных под заказ для особых проектов. Отдельные версии под Android и iOS теперь также объединены в одну модель. Таким образом, Citizen оптимизировала продуктовую линейку мобильных принтеров, чтобы гарантировать наличие устройств на складе и упростить их поставку.

Партнеры компании Citizen получили официальное уведомление о прекращении поставки моделей Тип 1, которое действует с 1 июля 2017 года. Тем не менее, переход от поставок моделей Тип 1 к поставкам моделей Тип 2 будет происходить, исходя из существующих складских запасов. Поскольку продукты Тип 2 имеют обратную совместимость и прямо заменяют наши модели Тип 1, переход на поставку версий Тип 2 будет происходить по мере доступности этих устройств на складе.