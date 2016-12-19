В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
С 27 декабря 2016 года в составе двухэтажных поездов № 70/69 Москва – Воронеж и № 46/45 Москва – Воронеж АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») начнут курсировать новые вагоны с зонами отдыха для пассажиров с детьми.
Зона отдыха, предназначенная для организации досуга пассажиров с детьми в пути следования поезда, расположена на втором этаже каждого вагона - в ней установлена мягкая мебель, столики для развивающих игр, мини-сцена, телевизор. Также планировка второго этажа каждого вагона включает в себя 18 пассажирских мест и туалетную кабину.
На первом этаже штабного вагона размещены 34 пассажирских места для сидения, багажный стеллаж, туалет с душевой кабиной, установлены вендинговые аппараты. Пассажирские места оборудованы откидными столиками, розетками на 220 В, светильниками местного индивидуального освещения, багажными полками.
Купе для инвалида и сопровождающего лица оборудовано двумя спальными местами, креслом, подоконным столиком, местом для размещения кресла-коляски, кнопкой вызова проводника, информационным табло, розетками на 220 В, специальными поручнями. Вагон оснащен подъемником для пассажиров на инвалидном кресле.
Дизайн вагона разработан при участии ведущей компании в области транспортного дизайна – ItalDesign.