В двухэтажных вагонах появятся зоны отдыха для пассажиров с детьми

27 декабря 2016 г.

С 27 декабря 2016 года в составе двухэтажных поездов № 70/69 Москва – Воронеж и № 46/45 Москва – Воронеж АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») начнут курсировать новые вагоны с зонами отдыха для пассажиров с детьми.

Зона отдыха, предназначенная для организации досуга пассажиров с детьми в пути следования поезда, расположена на втором этаже каждого вагона - в ней установлена мягкая мебель, столики для развивающих игр, мини-сцена, телевизор. Также планировка второго этажа каждого вагона включает в себя 18 пассажирских мест и туалетную кабину.

На первом этаже штабного вагона размещены 34 пассажирских места для сидения, багажный стеллаж, туалет с душевой кабиной, установлены вендинговые аппараты. Пассажирские места оборудованы откидными столиками, розетками на 220 В, светильниками местного индивидуального освещения, багажными полками.

Купе для инвалида и сопровождающего лица оборудовано двумя спальными местами, креслом, подоконным столиком, местом для размещения кресла-коляски, кнопкой вызова проводника, информационным табло, розетками на 220 В, специальными поручнями. Вагон оснащен подъемником для пассажиров на инвалидном кресле.

Дизайн вагона разработан при участии ведущей компании в области транспортного дизайна – ItalDesign.