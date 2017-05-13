В Фрейт Вилладж Ворсино подписан первый в России 20-летний контракт на оказание услуг терминальной логистики

14 июня 2017 г.

- CBRE выступила консультантом сделки купли-продажи складского комплекса для создания полноценного логистического «хаба» для компании СИБУР -

Правительство Калужской области, СИБУР, Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. KG, Freight Village RU и CBRE объявляют о сделке по размещению логистического «хаба» на территории грузовой деревни «Фрейт Вилладж Ворсино».

Впервые в России подписан 20-летний контракт на оказание услуг терминальной логистики между международной логистической компанией Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. KG (KSS) и АО «Фрейт Вилладж Калуга» (Freight Village RU), владельцем и оператором контейнерного терминала, расположенного в границах индустриального парка Ворсино, на территории Калужской области, в 67 км от МКАДа и 5 км от границ Новой Москвы.

В целях создания полноценного логистического «хаба» в примыкании к контейнерной площадке будет организован распределительный центр. Компания KSS заключила с АО «Фрейт Вилладж Калуга» контракт по покупке складского корпуса класса «А» площадью 35 600 кв. м. Он будет модернизирован и оборудован KSS под нужды единовременного хранения продукции СИБУРа, в том числе из Тобольска, со строящегося комплекса «ЗапСибНефтехим». Консультантом в данной сделке купли-продажи, представившим компаниям CИБУР и KSS проект «Фрейт Вилладж Ворсино», выступила ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости CBRE, доля рынка которой в услугах по аренде и продаже индустриально-складской недвижимости в России составляет порядка 30%.

В результате сделки СИБУР получит доступ к клиентам Московского региона, Центрального федерального округа, а также возможность прямого сообщения с Европой через крупнейшую ж/д сортировочную станцию Бекасово, расположенную на юго-западе Подмосковья.

Впервые на территории единственной в России действующей грузовой деревни «Фрейт Вилладж Ворсино» будет создан логистический «хаб», общая пропускная способность которого составит 670 тыс. тонн в год с возможным последующим расширением мощности. Стратегическим партнером группы по ж/д перевозкам является ПАО «ТрансКонтейнер», который 07 июня 2017 года объявил о вхождении в акционерный капитал компании ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север». Таким образом, совместная работа компании KSS с ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерном терминале «Фрейт Вилладж Ворсино» позволит СИБУРу гарантировано доставлять товары клиентам в срок.

Концепция «грузовой деревни», реализуемая группой компаний Freight Village RU в Ворсино, была разработана при содействии Ассоциации грузовых деревень (freight village) Германии (DGG – Deutschen GVZ-Gesellschaft, Бремен, Германия). Сама идея данного проекта позволяет логистическим компаниям оптимизировать перевозки, предоставляя возможность размещения распределительных центров в непосредственной близости к инфраструктуре контейнерного терминала. А опыт создания подобных проектов в Европе свидетельствует, что более 50% резидентов составляют компании - логистические операторы.

Инвестиции KSS в проект превысят 2 млрд рублей (без учета НДС), что эквивалентно примерно 32 млн евро. Логистический «хаб» будет предлагать широкий спектр услуг с добавленной стоимостью, таких как: упаковка в мешки, резка и растарка мешков, выгрузка насыпной продукции из контейнеров и нейтрализация. Дополнительные услуги по обработке продукта, такие как смешивание, обеспыливание, просеивание, уже имеющиеся в других локациях KSS, и могут быть интегрированы в инфраструктуру «хаба» по требованию заказчика.

Идеальное географическое положение терминала и наличие примыкания к железнодорожной сети также откроют новые возможности для клиентов за пределами России, а именно: использовать логистический «хаб» для распределения и стратегического расположения склада рядом с конечными пользователями своего продукта.

Выбор площадки «Фрейт Вилладж Ворсино» доказывает успешность концепции первой грузовой деревни в России, построенной в Калужской области, и иллюстрирует новые тенденции по перераспределению грузовых потоков Московского транспортного узла. Новые транспортные потоки будут способствовать формированию современных мультимодальных транзитных узлов за пределами МКАД и формировать новые транспортные и логистические коридоры.