В I кв. 2017 года в эксплуатацию было введено в 6 раз больше складских площадей по сравнению с I кв. 2016 года

13 апреля 2017 г.

В 1 квартале 2017 года в эксплуатацию было введено около 100 тыс. кв. м. складских площадей, что в 6 раз превышает аналогичный показатели 1 квартала 2016 года. Один из крупнейших складских комплексов был введен в г. Клин (Московской области), общей площадью 56 тыс. кв. м.

«Говорить о «рекордном вводе» складских помещений пока не приходится: в I квартале 2016г., когда девелоперы скорректировали выход на рынок новых складских площадей из-за кризиса, было введено всего 17 тыс. кв. м складских площадей, комментирует Дмитрий Герастовский, директор департамента складской и индустриальной недвижимости S.A. Ricci. - Для сравнения: в I квартале 2015г было введено 235 тыс. кв. м. складов. По нашим прогнозам, до конца 2017г. года планируется к вводу около 400 тыс. кв. м складских площадей».

В 2017г. будет продолжаться тенденция строительства складских комплексов формата «built-to-suit». Так, например, в III квартале планируется ввести в эксплуатацию 35 тыс. кв. м в ПНК - Бекасово для компании BMW.

По прогнозам S.A. Ricci, самым активным станет III квартал 2017: около 140 тыс. кв. м складских площадей планируется ввести в эксплуатацию в этот период.