В I полугодии 2017г на складском рынке МО зафиксирован самый высокий уровень спроса за последние 5 лет

7 августа 2017 г.

В I полугодии 2017 г., по данным S.A. Ricci, объем купленных и арендованных складских помещений в московском регионе составил 681 тыс. кв. м., что на 27,5% больше показателей I половины 2016 г. (534 тыс. кв. м).

Спрос в I полугодии в 2017 году оказался самым высоким за аналогичный период за последние 5 лет, он немного уступает только показателю I полугодия 2012 г., когда было куплено и арендовано более 700 тыс. кв. м.

Динамика соотношения объемов нового предложения и поглощения

Начиная со второго полугодия 2015 спрос на складском рынке стабильно превышал предложение, однако в I полугодии 2017 года разрыв между спросом и новым предложением составил более 400%.

Комментирует Дмитрий Герастовский, директор департамента складской и индустриальной недвижимости S.A. Ricci: «Во втором квартале 2017 г. многие переговоры завершились успешными сделками, в результате чего спрос значительно превысил предложение. Низкие арендные ставки, возможность выбора новых современных помещений, готовность девелоперов обсуждать льготные условия для арендаторов – все эти факторы подогревают спрос. Мы ожидаем сохранения высокой активности и во второй половине 2017 г., что должно привести к снижению уровня вакантных площадей и увеличению арендной ставки, после чего будет возможно говорить об оживлении складского рынка.»