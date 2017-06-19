В индустриальном парке «Южные Врата» разместится федеральный распределительный центр крупного дистрибьютора детских товаров

1 августа 2017 г.

Компания Radius Group, ведущий девелопер складской и индустриальной недвижимости, и крупный дистрибьютор детского питания и товаров для детей «Л.Арго» объявляют о сделке по аренде более 7 800 кв. м в индустриальном парке «Южные Врата». Компании заключили долгосрочный договор аренды сроком более 5 лет.

Решение о переезде в современный индустриальный парк было принято в связи со значительным ростом бизнеса дистрибьютора, а также необходимостью повысить эффективность складских операций. При выборе новой платформы компания «Л.Арго» обращала особое внимание на расположение и подъездные пути, качество склада и его инженерной составляющей, а также возможности дальнейшего развития в рамках парка.

Компания «Л.Арго» работает на рынке детских товаров более 25 лет и является крупнейшим в России дистрибьютором детского питания. Партнерами компании являются производители продукции для детей в России, в странах Европейского Союза, в Израиле, США, Новой Зеландии, Японии, Турции и Китае.

«В рамках индустриального парка «Южные Врата» мы предлагаем нашим резидентам не просто складские помещения, а комплексные решения для развития их бизнеса и оптимизации логистических процессов. Мы рады приветствовать компанию «Л.Арго» в нашем парке и уверены, что этот выбор позволит нашему новому партнеру выйти на качественно новый операционный уровень и продолжить успешное развития бизнеса в федеральных масштабах», - прокомментировала Анна Сорокина, директор по аренде и маркетингу Radius Group.

«Открытие нового склада является частью нашей долгосрочной стратегии развития. Именно поэтому мы искали объект, в котором могли бы расти в ближайшие 5-7 лет, при этом минимизировав операционные риски за счет высокого качества помещений. Мы рады разместить новый РЦ в «Южных Вратах» и надеемся на долгосрочное сотрудничество с Radius Group», - сообщила коммерческий директор «Л.Арго» Ольга Мельникова.