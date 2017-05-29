В июне продано рекордное за полгода количество Ford Transit: рост на 68%

7 июля 2017 г.

За 6 месяцев 2017 года реализовано 3397 Ford Transit – на 45% больше, чем за I полугодие 2016. Рекордным по продажам в этом году стал июнь: продано 726 автомобилей

Программа поддержки предпринимателей и фермеров Ford Sollers обеспечивает треть продаж Ford Transit

Легкие коммерческие автомобили Ford Transit занимают третье место по продажам среди всех автомобилей марки Ford, продаваемых в России. За первое полугодие 2017 года реализовано 3397 Ford Transit, что на 45% больше, чем за первые шесть месяцев 2016 года. Рекорд месячных продаж в завершившемся полугодии принадлежит июню: покупателей нашли 726 автомобилей, на 68% больше, чем в июне прошлого года, и на 17% – чем в мае 2017-го.

Также в первом полугодии 2017 года 109 Ford Transit российского производства были поставлены на экспорт за рубеж – рост на 73% по сравнению с первыми 6 месяцами прошлого года.

Одним из факторов, повлиявших на рост спроса на Ford Transit в последние 3 месяца, стал запуск собственной программы поддержки российских предпринимателей малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей, стартовавшей в апреле 2017 года.

Участники собственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных производителей Ford Sollers могут приобрести Ford Transit в различных модификациях по программе лизинга с дополнительной скидкой в размере до 200 000 рублей. Данная выгода предоставляется через 19 лизинговых компаний-партнеров Ford Sollers во всех регионах России.

Благодаря дополнительной выгоде при участии в программах «Бонус за Trade-in / Утилизацию» и упомянутой скидке по программе государственного лизинга, максимальная выгода для клиента составляет до 20% от стоимости автомобиля или до 440 000 рублей. Приобрести базовую версию фургона Ford Transit с передним приводом (средняя база, средняя крыша) сейчас можно всего за 1 260 000 рублей*.

За первые три месяца работы программы, воспользовавшиеся ею покупатели приобрели уже более 650 стандартных и специальных версий Ford Transit. Таким образом, по программе поддержки предпринимателей и фермеров Ford Sollers продается уже каждый третий Ford Transit.

Самыми востребованными у российских предпринимателей и фермеров стали базовый цельнометаллический фургон 310M (средняя база, средняя крыша) с передним приводом и шасси с надстройками на базе самого тяжелого шасси 470E (сверхдлинная база) с задним приводом и сдвоенными колесами. Программа показала свою востребованность у широкого спектра категорий бизнеса во всех регионах РФ.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 25 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения.

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* Цена, рассчитанная на базе розничной цены с учетом всех действующих специальных предложений, включая бонус при покупке по программам "Бонус за Trade-in/Утилизацию", "Бонус за Лизинг" и "Выгоды по программе Гос. Лизинг". Указанная цена носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.