Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
Арендные ставки продолжают расти на фоне выхода новых брендов на рынок
КИЕВ
Впервые с 2006 года в Киеве не были введены качественные торговые центры за три квартала. На 4-й квартал заявлено открытие трех объектов: ТЦ «Смарт Плаза» (15 тыс. кв. м), ТРЦ Rive Gauche, фаза 1 (22 тыс. кв. м), «Ритейл Парк Петровка», фаза 1 (11 тыс. кв. м). Таким образом, совокупный объем ввода торговых площадей в Киеве составит 48 тыс. кв. м.
Ввод торговых центров в Киеве
Источник: JLL
Снижение объема нового предложения происходит на фоне стабилизации макроэкономических показателей. «Начиная с 2016 года в Киеве, как и в стране в целом, наблюдается реальный рост заработной платы и розничного товарооборота. При этом если в прошлом году потребитель не был готов пропорционально доходам увеличивать расходы, то в этом году мы наблюдаем сопоставимые темпы роста данных показателей в Киеве. Это свидетельствует о восстановлении розничного рынка и стимулирует новое строительство», - отмечает Дарина Кулага, аналитик компании JLL (Украина).
Динамика заработной платы и розничного товарооборота в Киеве
Источник: JLL
Аналитики JLL прогнозируют увеличение объема ввода торговых центров в Киеве в среднесрочной перспективе. Так, в 3-м квартале возобновилось строительство ТРК Ocean Mall, была анонсирована 2-я фаза ТРЦ «Апрель». При сохранении тенденции к восстановлению экономики в 2018 году ожидается оживление и на других, ранее «замороженных», строительных площадках.
«В то же время собственники действующих торговых центров в ожидании роста конкуренции проводят частичную реконцепцию объектов и оптимизацию пула арендаторов. Они фокусируются на увеличении доли якорных операторов, в первую очередь развлечений, и мини-якорей, в том числе fashion брендов. Качественно проведенная сегодня работа позволит в будущем увеличить посещаемость комплекса и продлить время пребывания в нем, что позитивно отразится на товарообороте и устойчивости арендного потока», - комментирует Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей компании JLL (Украина).
Рост товарооборота и заработной платы повышают уверенность международных операторов в перспективах украинского рынка ритейла. В 3-м квартале 2017 года на рынок Киева вышло семь новых зарубежных брендов, что является наивысшим показателем за последний год. В июле-сентябре был открыт бутик британского бренда одежды Superdry в ЦУМе, магазины испанской марки ювелирных украшений Tous и канадского ритейлера детской одежды Hatley появились в ТРЦ «Гулливер», голландский Scotch & Soda и итальянский Replay дебютировали в ТРЦ Sky Mall, итальянский премиум-бренд Liu Jo – в ТРЦ Ocean Plaza, а японский ритейлер одежды Miniso открыл первый магазин на Крещатике.
В результате роста спроса доля свободных площадей в торговых центрах Киева за 3-й квартал 2017 года снизилась на 0,6 п.п., до 6,1%.
Доля свободных площадей в торговых центрах
Источник: JLL
На фоне нулевого ввода и увеличения спроса наблюдается рост максимальных арендных ставок. В 3-м квартале показатель вырос на 3% и достиг 860 долл. за кв. м в год (72 долл. за кв. м в мес., без учета НДС и эксплуатационных расходов).
Динамика максимальной арендной ставки в торговых центрах Киева
Источник: JLL