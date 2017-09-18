В Киеве за девять месяцев не открылся ни один новый торговый центр

1 ноября 2017 г.

Арендные ставки продолжают расти на фоне выхода новых брендов на рынок

КИЕВ

Впервые с 2006 года в Киеве не были введены качественные торговые центры за три квартала. На 4-й квартал заявлено открытие трех объектов: ТЦ «Смарт Плаза» (15 тыс. кв. м), ТРЦ Rive Gauche, фаза 1 (22 тыс. кв. м), «Ритейл Парк Петровка», фаза 1 (11 тыс. кв. м). Таким образом, совокупный объем ввода торговых площадей в Киеве составит 48 тыс. кв. м.

Ввод торговых центров в Киеве

Источник: JLL

Снижение объема нового предложения происходит на фоне стабилизации макроэкономических показателей. «Начиная с 2016 года в Киеве, как и в стране в целом, наблюдается реальный рост заработной платы и розничного товарооборота. При этом если в прошлом году потребитель не был готов пропорционально доходам увеличивать расходы, то в этом году мы наблюдаем сопоставимые темпы роста данных показателей в Киеве. Это свидетельствует о восстановлении розничного рынка и стимулирует новое строительство», - отмечает Дарина Кулага, аналитик компании JLL (Украина).

Динамика заработной платы и розничного товарооборота в Киеве

Источник: JLL

Аналитики JLL прогнозируют увеличение объема ввода торговых центров в Киеве в среднесрочной перспективе. Так, в 3-м квартале возобновилось строительство ТРК Ocean Mall, была анонсирована 2-я фаза ТРЦ «Апрель». При сохранении тенденции к восстановлению экономики в 2018 году ожидается оживление и на других, ранее «замороженных», строительных площадках.

«В то же время собственники действующих торговых центров в ожидании роста конкуренции проводят частичную реконцепцию объектов и оптимизацию пула арендаторов. Они фокусируются на увеличении доли якорных операторов, в первую очередь развлечений, и мини-якорей, в том числе fashion брендов. Качественно проведенная сегодня работа позволит в будущем увеличить посещаемость комплекса и продлить время пребывания в нем, что позитивно отразится на товарообороте и устойчивости арендного потока», - комментирует Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей компании JLL (Украина).

Рост товарооборота и заработной платы повышают уверенность международных операторов в перспективах украинского рынка ритейла. В 3-м квартале 2017 года на рынок Киева вышло семь новых зарубежных брендов, что является наивысшим показателем за последний год. В июле-сентябре был открыт бутик британского бренда одежды Superdry в ЦУМе, магазины испанской марки ювелирных украшений Tous и канадского ритейлера детской одежды Hatley появились в ТРЦ «Гулливер», голландский Scotch & Soda и итальянский Replay дебютировали в ТРЦ Sky Mall, итальянский премиум-бренд Liu Jo – в ТРЦ Ocean Plaza, а японский ритейлер одежды Miniso открыл первый магазин на Крещатике.

В результате роста спроса доля свободных площадей в торговых центрах Киева за 3-й квартал 2017 года снизилась на 0,6 п.п., до 6,1%.

Доля свободных площадей в торговых центрах

Источник: JLL

На фоне нулевого ввода и увеличения спроса наблюдается рост максимальных арендных ставок. В 3-м квартале показатель вырос на 3% и достиг 860 долл. за кв. м в год (72 долл. за кв. м в мес., без учета НДС и эксплуатационных расходов).

Динамика максимальной арендной ставки в торговых центрах Киева

Источник: JLL