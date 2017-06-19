В компании «ПЭК» проходит юбилейный сезон проекта «Наши дети»

15 августа 2017 г.

С 1 июня по 31 августа 2017 года «ПЭК» в пятый раз реализует проект летней стажировки для детей сотрудников «Наши дети». За все годы существования этой программы поработать в компании смогли около 190 подростков.

Стажировку в «ПЭК» могут проходить дети в возрасте от 14 лет, которые получают возможность заработать и определиться с выбором будущей профессии. В рамках данного проекта ребята выполняют множество задач, не предполагающих физических нагрузок: работу с бумагами, сортировку документов, общение с клиентами в клиентском отделе.

За 2013 – 2017 гг. дети сотрудников «ПЭК» приняли участие в работе практически всех департаментов компании. Например, летом текущего года ребята трудились в клиентском отделе, ИТ-департаменте, бухгалтерии и департаменте персонала.

Всех участников проекта официально оформляют на работу, выдают им трудовые книжки и выплачивают заработную плату.

«Многие родители хотя бы раз в жизни приводят своих детей к себе на работу. Но далеко не каждый может предложить своему ребенку возможность попрактиковаться. Детям сотрудников «ПЭК» повезло: они могут не только посмотреть, как работают папа или мама, но и принять посильное участие в деятельности крупной транспортной компании России», – говорит Светлана Рычкова, директор департамента персонала компании «ПЭК».