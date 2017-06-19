Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
С 1 июня по 31 августа 2017 года «ПЭК» в пятый раз реализует проект летней стажировки для детей сотрудников «Наши дети». За все годы существования этой программы поработать в компании смогли около 190 подростков.
Стажировку в «ПЭК» могут проходить дети в возрасте от 14 лет, которые получают возможность заработать и определиться с выбором будущей профессии. В рамках данного проекта ребята выполняют множество задач, не предполагающих физических нагрузок: работу с бумагами, сортировку документов, общение с клиентами в клиентском отделе.
За 2013 – 2017 гг. дети сотрудников «ПЭК» приняли участие в работе практически всех департаментов компании. Например, летом текущего года ребята трудились в клиентском отделе, ИТ-департаменте, бухгалтерии и департаменте персонала.
Всех участников проекта официально оформляют на работу, выдают им трудовые книжки и выплачивают заработную плату.
«Многие родители хотя бы раз в жизни приводят своих детей к себе на работу. Но далеко не каждый может предложить своему ребенку возможность попрактиковаться. Детям сотрудников «ПЭК» повезло: они могут не только посмотреть, как работают папа или мама, но и принять посильное участие в деятельности крупной транспортной компании России», – говорит Светлана Рычкова, директор департамента персонала компании «ПЭК».