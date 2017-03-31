18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
20 апреля 2017 года. 20 апреля в рамках инвестиционной программы ГК «ПРОТЕК» по развитию складских мощностей запущен в работу новый складской комплекс «Транссервис-2».
Новый комплекс стал вторым действующим объектом логистического парка «Транссервис» в подмосковном Пушкине (14 км Ярославского шоссе). С запуском нового терминала площадью 23 тыс. кв.м. и мощностью 42 тыс. палето-мест общая площадь логистического парка «Транссервис» составила 80 тыс. кв. метров. При этом складские мощности занимают 60 тыс. кв. м с емкостью 100 тыс. палето-мест.
Согласно проектной документации логистический парк «Транссервис» в 2020 году объединит шесть складских терминалов.
К 2020 году общая площадь логистического фармпарка «Транссервис» составит 160 тыс. кв. м, складские мощности – 250 тыс. палето-мест.
Комплексы логистического парка соответствуют классу «А+» и оборудованы по стандартам GDP и GSP. Высокое качество хранения обеспечивается входным контролем и наличием четырех режимов хранения: 15-25 градусов, 8-15 градусов, 2-8 градусов, до минус 30.
Новый логистический парк будет полностью интегрирован с инфраструктурой дистрибьютора ЦВ «ПРОТЕК», что позволяет оказывать комплексную услугу в качестве 4Pl-оператора: от хранения товара производителя до его поставки в аптеку, включая таможенные процедуры, отгрузки дистрибьютору и работы по прямым контрактам с аптечными сетями. Таким образом, площадка в Пушкино объединяет все звенья движения фармацевтической продукции – производственное, дистрибуторское и розничное, повышая эффективность их взаимодействия и сокращая издержки каждого участника процесса
«Учитывая реалии сегодняшнего дня, растущий объем предоставляемых сегментом дистрибуции («Транссервис» и ЦВ «ПРОТЕК») услуг и интерес к оказываемым услугам со стороны производителей и аптечных сетей, было принято решение о дополнительных инвестициях в складские мощности. Площади новых терминалов и уровень оказываемых услуг будут отвечать самым высоким требованиям клиентов и рынка», – пояснил президент ПАО «ПРОТЕК» Вадим Музяев.