В логистическом парке «Транссервис» (ГК «ПРОТЕК») открылся новый складской комплекс

20 апреля 2017 г.

20 апреля 2017 года. 20 апреля в рамках инвестиционной программы ГК «ПРОТЕК» по развитию складских мощностей запущен в работу новый складской комплекс «Транссервис-2».

Новый комплекс стал вторым действующим объектом логистического парка «Транссервис» в подмосковном Пушкине (14 км Ярославского шоссе). С запуском нового терминала площадью 23 тыс. кв.м. и мощностью 42 тыс. палето-мест общая площадь логистического парка «Транссервис» составила 80 тыс. кв. метров. При этом складские мощности занимают 60 тыс. кв. м с емкостью 100 тыс. палето-мест.

Согласно проектной документации логистический парк «Транссервис» в 2020 году объединит шесть складских терминалов.

К 2020 году общая площадь логистического фармпарка «Транссервис» составит 160 тыс. кв. м, складские мощности – 250 тыс. палето-мест.

Комплексы логистического парка соответствуют классу «А+» и оборудованы по стандартам GDP и GSP. Высокое качество хранения обеспечивается входным контролем и наличием четырех режимов хранения: 15-25 градусов, 8-15 градусов, 2-8 градусов, до минус 30.

Новый логистический парк будет полностью интегрирован с инфраструктурой дистрибьютора ЦВ «ПРОТЕК», что позволяет оказывать комплексную услугу в качестве 4Pl-оператора: от хранения товара производителя до его поставки в аптеку, включая таможенные процедуры, отгрузки дистрибьютору и работы по прямым контрактам с аптечными сетями. Таким образом, площадка в Пушкино объединяет все звенья движения фармацевтической продукции – производственное, дистрибуторское и розничное, повышая эффективность их взаимодействия и сокращая издержки каждого участника процесса

«Учитывая реалии сегодняшнего дня, растущий объем предоставляемых сегментом дистрибуции («Транссервис» и ЦВ «ПРОТЕК») услуг и интерес к оказываемым услугам со стороны производителей и аптечных сетей, было принято решение о дополнительных инвестициях в складские мощности. Площади новых терминалов и уровень оказываемых услуг будут отвечать самым высоким требованиям клиентов и рынка», – пояснил президент ПАО «ПРОТЕК» Вадим Музяев.