В «Логопарк Север-2» закрыта крупнейшая сделка по аренде склада в 2017 году

20 июля 2017 г.

- CBRE выступила консультантом сделки по аренде компанией X5 Retail Group 45 000 кв. м складских площадей в Московской области –

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, и ведущая девелоперская компания «Логопарк Девелопмент» объявляют о закрытии крупнейшей сделки по аренде склада на севере Подмосковья в складском комплексе «Логопарк Север-2». Арендатором складских площадей общей площадью чуть более 45 000 кв. м стала компания X5 Retail Group. Консультантом сделки выступила CBRE, которая представляла интересы собственника склада, компании «Логопарк Девелопмент».

Складские площади будут использоваться ритейлером для нужд торговой сети «Пятёрочка» в течение 10 лет. На сегодняшний день – это крупнейшая сделка по аренде склада в 2017 году. Собственник помещения, компания «Логопарк Девелопмент», ведет работы по реализации мультитемпературного складского решения по схеме build-to-suit в соответствии с техническим заданием арендатора.

Для компании CBRE сделка по аренде склада компанией Х5 Retail Group - третья в этом логистическом парке. В 2016 году при непосредственном участии CBRE было закрыто две сделки по аренде мультитемпературного склада с компаниями «О'КЕЙ» (60 000 кв. м) и OBI (35 000 кв. м). Обе сделки стали номинантами премии CRE Moscow Awards 2017, а сделка с компанией «О'КЕЙ» победила в номинации «Сделка Года. Аренда – складская недвижимость».

«Логопарк Север-2» - это современный складской комплекс класса А+ с полностью автономной инфраструктурой, оснащенный передовыми инженерными энергосберегающими системами и повышенной пропускной способностью для большегрузного транспорта арендаторов. Комплекс расположен в 7 км от Ленинградского шоссе и в 2 км от развязки с новой скоростной трассой М11 Москва – Санкт-Петербург. Общая площадь комплекса составляет 271 000 кв. м. Резидентами логистического парка «Логопарк Север-2» являются такие крупные российские и международные компании, как «О’КЕЙ», «Мираторг», OBI, Major, «Столичные поставки», и другие.

На сегодняшний день в здании, большую часть которого займет Х5 Retail Group, осталось около 8 000 кв. м кросс-доккинговых площадей, готовых к въезду. Также логистический парк предлагает возможность размещения 20 000 кв. м кросс-докка с необходимыми офисно-административными и мезонинными площадями.

Денис Космич, директор по аренде и развитию объектов недвижимости X5 Retail Group, прокомментировал сделку:

«Успешное развитие торговой сети невозможно без развития логистической инфраструктуры и обеспечения высоких стандартов работы на всех этапах работы с товарами. Площадка «Логопарк Девелопмент» в Подмосковье укрепит логистику компании в регионе благодаря возможности поставок продукции в магазины из нового высокотехнологичного распределительного центра, соответствующего самым высоким требованиям по качеству логистических услуг».

Андрей Постников, управляющий директор, «Логопарк Девелопмент», прокомментировал:

«Сделка с компанией Х5 Retail Group явилась логическим продолжением развития парка Логопарк Север-2, а выбранное заказчиком здание на отдельной территории в 10 гектар позволяет идеально организовать интенсивные операции по отгрузке товара в магазины сети «Пятерочка» на севере Москвы и Московской области. Договор аренды с Х5 Retail Group повышает статус «Логопарк Север-2» как институционального профессионального складского парка, привлекающего как российских, так и международных инвесторов в коммерческую недвижимость».

Антон Алябьев, директор отдела складских и индустриальных помещений CBRE в России, сказал:

«X5 Retail Group продолжает свое активное развитие, выбирая для этого лучшие логистические решения. Компания сделала свой выбор в пользу «Логопарк Север -2», потому что этот логистический парк действительно отвечает всем качествам складского комплекса класса А+».