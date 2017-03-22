В морском порту Черноморск возобновлен грузопоток казахской серы

4 апреля 2017 г.

В марте 2017 года Специализированный комплекс по перегрузке серы (СКПС) возобновил прием традиционного для порта транзитного груза – казахской гранулированной серы.

Сера прибывает в порт в железнодорожных вагонах для последующей отгрузки на суда. Отправитель груза – американо-казахское совместное предприятие «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ», Республика Казахстан, г.Атырау, станция отправления - Кульсары.

В последние годы транзит казахской серы через морской порт Черноморск значительно сократился. Так, если в 2008-2010 гг. объем перевалки серы достигал 2 млн. тонн в год, то в 2015 г. снизился до 597 тыс. тонн, а в 2016 г. – до 153 тыс. тонн.

«В настоящее время нам необходимо мобилизовать все силы и средства для увеличения грузооборота порта за счет перевалки транзитных грузов, в том числе и серы», – подчеркнул начальник администрации Ильичевского морского порта Геннадий Скворцов.

Морской порт Черноморск – единственный в Украине порт, в котором есть Специализированный комплекс по перегрузке серы, с системой орошения и обеспечением пылеподавления по предотвращению загрязнения окружающей среды. По причине падения перевалки груза основной номенклатуры, в 2016 и I кв. 2017 года мощности комплекса простаивали.

Справка: «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» – компания, основанная в 1993 году американской корпорацией «Шеврон», одной из крупнейших энергетических корпораций в мире.