В Москве началась тестовая эксплуатация электробуса ГАЗ

20 января 2017 г.

Москва, 20 января 2017 года, – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает о начале испытаний в Москве электробуса ГАЗ, переданного в тестовую эксплуатацию в парк ГУП «Мосгортранс».

На улицах Москвы начались испытания электробуса ГАЗ производства Ликинского автобусного завода «Группы ГАЗ». Машина передана «Мосгортрансу» на выставке «ЭкспоСитиТранс» в конце 2016 года в Москве. Соглашение о передаче электробуса в тестовую эксплуатацию подписали президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Тестовая эксплуатация модели продлится шесть месяцев. За это время электробус пройдет обкатку на линии, по результатам которой специалисты «Группы ГАЗ» и ГУП «Мосгортранс» смогут оценить его работу в различных погодных условиях. Электробус будет курсировать по маршруту «Фили – станция метро Китай-город».

Электробус разработан на базе модели, хорошо зарекомендовавшей себя при эксплуатации на дорогах российских городов, – низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Это позволяет достичь максимальной экономической эффективности для перевозчика в части затрат на эксплуатацию и обслуживание техники.

Кузов машины – несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки, имеющий улучшенные характеристики по антикоррозийной стойкости благодаря технологии катафорезного грунтования. Модель рассчитана на перевозку до 90 пассажиров и имеет 27 посадочных мест с возможностью крепления трех кресел для пассажиров с ограниченными возможностями.

Машина соответствует международному экологическому стандарту Zero Emission, который характеризуется полным отсутствием вредных выбросов в атмосферу. Модель укомплектована литий-марганцевыми батареями с высокой энергоемкостью и повышенным жизненным ресурсом – до 5000 циклов зарядки/разрядки, что обеспечивает ее пробег до 200 км в сутки при использовании модульного решения по зарядке. Реализация этого решения подразумевает длительную ночную зарядку электробуса и две-три короткие подзарядки в течение 20-30 мин. на конечных точках маршрута.