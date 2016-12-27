Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Москва, 20 января 2017 года, – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает о начале испытаний в Москве электробуса ГАЗ, переданного в тестовую эксплуатацию в парк ГУП «Мосгортранс».
На улицах Москвы начались испытания электробуса ГАЗ производства Ликинского автобусного завода «Группы ГАЗ». Машина передана «Мосгортрансу» на выставке «ЭкспоСитиТранс» в конце 2016 года в Москве. Соглашение о передаче электробуса в тестовую эксплуатацию подписали президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
Тестовая эксплуатация модели продлится шесть месяцев. За это время электробус пройдет обкатку на линии, по результатам которой специалисты «Группы ГАЗ» и ГУП «Мосгортранс» смогут оценить его работу в различных погодных условиях. Электробус будет курсировать по маршруту «Фили – станция метро Китай-город».
Электробус разработан на базе модели, хорошо зарекомендовавшей себя при эксплуатации на дорогах российских городов, – низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Это позволяет достичь максимальной экономической эффективности для перевозчика в части затрат на эксплуатацию и обслуживание техники.
Кузов машины – несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки, имеющий улучшенные характеристики по антикоррозийной стойкости благодаря технологии катафорезного грунтования. Модель рассчитана на перевозку до 90 пассажиров и имеет 27 посадочных мест с возможностью крепления трех кресел для пассажиров с ограниченными возможностями.
Машина соответствует международному экологическому стандарту Zero Emission, который характеризуется полным отсутствием вредных выбросов в атмосферу. Модель укомплектована литий-марганцевыми батареями с высокой энергоемкостью и повышенным жизненным ресурсом – до 5000 циклов зарядки/разрядки, что обеспечивает ее пробег до 200 км в сутки при использовании модульного решения по зарядке. Реализация этого решения подразумевает длительную ночную зарядку электробуса и две-три короткие подзарядки в течение 20-30 мин. на конечных точках маршрута.